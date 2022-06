Zacharie Turgeon, de Gatineau aux Young Lions de Cannes

Pour cette compétition réservée aux cinéastes de moins de 31 ans, le duo devait conceptualiser, écrire, tourner, monter et livrer une publicité pour l’organisme Youth Mental Health Canada (YMHC). Le tout, en seulement deux jours.

Chargement de l’image Pour participer au concours Young Lions Canada, Zacharie Turgeon a fait équipe avec le concepteur-rédacteur Félix-Antoine Belleville. Photo : lg2 Québec

« C’est super intense. C’est un bon rush d’adrénaline. J’ai rarement vu 48 heures passer aussi rapidement », souligne celui qui a grandi dans le secteur de Hull.

Sur 448 participants, le duo a remporté les grands honneurs, dans la catégorie film.

« En m’embarquant là-dedans, je ne savais pas où ça allait nous mener et ce que ça allait nous apporter. Ça représente beaucoup [d’avoir gagné]. » — Une citation de Zacharie Turgeon, réalisateur gatinois

Chargement de l’image Le duo avait 48 heures pour conceptualiser, tourner, monter et livrer une publicité de 60 secondes. Photo : Avec la gracieuseté de Zacharie Turgeon

Un processus de création rapide

Pour leur publicité, les deux créateurs se sont inspirés d’une phrase-clé de YMHC : Nous avons tous un rôle à jouer dans la santé mentale des jeunes . Ces quelques mots ont agi comme bougie d’allumage pour imaginer leur concept.

On a pris cette phrase-là à la lettre : on a tous un rôle à jouer, comme au cinéma ou au théâtre, et on a créé un concept avec ce double sens , explique le réalisateur de 26 ans. Donc, on a des gens qui jouent littéralement un rôle dans la vie d’un enfant [NDLR : mère, père, enseignant et cousin, par exemple], mais qui passent en audition pour ce rôle-là.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au total, 11 comédiens se sont prêtés au jeu. On a vraiment été chanceux. Le monde a embarqué et le tournage, [même s’il] s'est fait dans un temps restreint, ç’a bien été , fait valoir Zacharie Turgeon.

Dans la cour des grands

Le prix remporté aux Young Lions Canada leur permet maintenant de s’envoler vers la France pour un séjour du 20 au 24 juin au Festival international de la créativité, à Cannes. Zacharie Turgeon et Félix-Antoine Belleville pourront ainsi participer aux diverses conférences et projections.

Il y a des publicités faites par les agences les plus grosses au monde et on va pouvoir être dans la salle pour voir tout ça se passer, prendre des notes, apprendre et peut-être revenir dans quelques années , espère le Gatinois.

Le duo était aussi finaliste au concours international des Young Lions. Pour ce nouveau mandat, ils devaient produire une autre publicité de 60 secondes, cette fois en 72 heures, pour Global Citizen, une plateforme dédiée à la lutte contre la pauvreté. Zacharie Turgeon et Félix-Antoine Belleville se sont classés parmi les six premiers de cette compétition.

Avec les informations de Christelle D’Amours