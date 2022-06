Un avis de faire bouillir l’eau en vigueur à Dieppe

l'eau destinée à la consommation doit être bouillie de façon continue pendant au moins une minute, incluant l’eau utilisée pour se brosser les dents, faire de la glace, faire du café/thé/jus et laver les fruits et les légumes. À noter que les filtres à eau domestiques ne peuvent éliminer les micro-organismes susceptibles de vous rendre malade;

les bébés et les enfants doivent être lavés à l'éponge et on doit s'assurer qu'ils ne boivent ni n'avalent d'eau;