Un hôpital vétérinaire de Riverview deviendra un centre d’urgence uniquement

À Riverview, une clinique vétérinaire n’accepte plus de clients réguliers et deviendra sous peu un centre dédié uniquement aux urgences animales.

L’Hôpital vétérinaire de Riverview est l’un des rares centres dans la province a accepter de voir des animaux sans rendez-vous et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Mais depuis la pandémie et l’engouement pour l’adoption de compagnons à quatre pattes, les vétérinaires ne répondaient plus à la demande.

L'Hôpital vétérinaire de Riverview offre des services 24 heures sur 24.

La demande a augmenté pendant la pandémie et même après. On a une pénurie de vétérinaires, pas juste dans la région, mais dans le monde et ça cause beaucoup de stress pour les personnes qui offrent les services , explique le directeur médical Francis Arsenault.

Le Dr Arsenault indique que l’établissement tente de trouver des solutions depuis deux ans à ces problèmes, en vain. La clinique régulière fermera le 1er août et l’hôpital se concentrera sur les urgences.

On a un gros centre de soins intensifs et on est un centre de référence régional. Il y a au-delà de 100 cliniques qu’on dessert pour [l’imagerie médicale], l'orthopédie et les chirurgies spéciales. On avait à faire un choix, on voulait continuer à offrir ces services, alors on a été obligés de fermer la clinique régulière , souligne le Dr Arsenault.

Pénurie de vétérinaires

Francis Arsenault signale que s’il pouvait les trouver, il embaucherait sur le champ six vétérinaires.

Le Dr. Arsenault explique que son équipe ne suffit plus à répondre aux urgences vétérinaires de Riverview.

Il aimerait prendre sa retraite, mais a le sentiment que ce n’est pas possible. Il aurait aimé que les facultés de médecin vétérinaire et les gouvernements qui les soutiennent voient venir le coup.

Dans les quatre ou cinq dernières décennies, la politique n’était pas adéquate. On voulait juste remplacer l’attrition des personnes comme moi qui essaient de se retirer , dit-il en ajoutant qu’il connaît plusieurs vétérinaires qui sont sortis de leur retraite récemment.

La pénurie de main-d'œuvre est d’ailleurs une priorité de l’Association canadienne des médecins vétérinaires qui tiendra un grand sommet à ce sujet en juillet.

Des animaux aux petits soins

Si la pénurie de vétérinaires se fait sentir, Francis Arsenault remarque aussi que les gens sont plus enclins à faire soigner leurs animaux.

Il souligne que les technologies sont là pour traiter de nombreux problèmes, mais évidemment tout cela a un coût.

Il n'y a pas de Medicare pour les animaux, mais les assurances peuvent régler ça et c’est devenu pas mal populaire , dit-il.

Francis Arseneau rappelle que l’adoption d’un animal est une grande responsabilité et que les futurs propriétaires doivent tenir compte de cet engagement avant d’ajouter un animal à leur foyer.

Avec des informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie