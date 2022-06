Taux de décrochage : le portrait du ministère de l’Éducation est-il fiable?

Chaque année, le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) rend public un document intitulé Taux de sorties sans diplôme ni qualification. C'est le pourcentage d'élèves du secondaire ayant quitté l'école sans avoir obtenu de diplôme, autrement dit, ceux qui auraient... décroché .

C’est un des documents clés utilisés par les intervenants du milieu scolaire, les médias et la classe politique pour faire état des avancées ou des reculs en matière de décrochage chez les jeunes.

Or, ce tableau officiel ne distingue pas les élèves ayant réellement abandonné l’école de ceux ayant terminé leurs études dans une autre province ou dans leur pays d’origine. Tous sont considérés comme des sortants sans diplôme .

Le MEQ émet d'ailleurs lui-même des réserves sur ses propres statistiques dans le document gouvernemental.

Résultat : le décrochage scolaire semble frapper de façon disproportionnée les écoles fréquentées par de nombreux immigrants, comme celles du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), à Montréal.

Ainsi, alors que la moyenne provinciale pour l'édition 2022, portant sur l'année scolaire 2019-2020, fait état d'une légère baisse du taux de décrochage au Québec, qui passe de 14,2 % à 13,5 %, le CSSMB, lui, fait piètre figure avec une hausse de 16,1 %, soit 458 élèves.

Or, le CSSMB accueille année après année des centaines d’élèves issus de l’immigration. En 2015, par exemple, environ 500 jeunes Syriens ont fréquenté ses écoles. Il y a énormément de familles qui sont parties vers l’Ontario [...], ça vient fausser les données , déplore le directeur du CSSMB, Dominic Bertrand.

Frustrés de ne pas avoir un portrait juste de la situation, le directeur et son équipe ont décidé de mettre sur pied, il y a cinq ans, leur propre système de calcul pour avoir de meilleurs indicateurs de réussite et ainsi départager les vrais décrocheurs des élèves ayant émigré vers une autre province ou un autre pays.

Selon le CSSMB, sur les 458 élèves considérés comme sortants sans diplôme par le MEQ, 332 ont quitté la province pour un total réajusté de 126 vrais décrocheurs , soit moins de 5 %.

Nous, on a ces chiffres, car on a mis sur pied notre Bureau de statistiques et d'imputabilité, mais ce n'est pas la même chose dans tous les centres de services scolaires , fait valoir M. Bertrand.

Autre problème évoqué : le tableau officiel des sortants sans diplôme inclut également les adolescents ayant quitté l’école en raison d’ennuis de santé, ou, plus tristement, ceux qui sont morts.

Tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas isolé ces variables, mais surtout la variable de l’immigration, eh bien, le taux de sorties sans diplôme, ce sera un pourcentage qui n’est vraiment pas valable , conclut Dominic Bertrand.

Des données inexistantes et incomplètes , dénonce l’AMDES

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys n’est pas le seul à dénoncer cette situation.

L’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES), qui compte parmi ses membres le CSSMB, mais également le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) et le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), croit elle aussi que le ministère doit revoir sa façon de collecter les données.

L’organisation ajoute du même souffle que le taux de décrochage n’est pas le seul aspect problématique.

Dans de multiples dossiers, nous avons constaté que le ministère de l’Éducation ne dispose pas de données suffisantes et fiables , affirme Kathleen Legault, présidente de l’AMDES.

La présidente cite en exemple le rapport du Protecteur du citoyen intitulé L’élève avant tout, rendu public la semaine dernière, qui déplore l’absence de données concernant la pénurie de personnel dans les services éducatifs pour les élèves en difficulté (orthopédagogie, psychoéducation, orthophonie, éducation spécialisée, psychologie).

Sur quels éléments reposent les décisions d’un si important ministère quand les données pour justifier les décisions, les priorités, sont inexistantes ou incomplètes? s'interroge Kathleen Legault.

Le MEQ dit ne rien pouvoir faire

Le ministère de l’Éducation affirme être dans l’incapacité technique et légale de changer sa collecte de données et donc d'ajuster son portrait du décrochage scolaire en conséquence.

Le MEQ ne dispose [...] d’aucune information fiable lui permettant de départager les sorties dues au ''décrochage'' de celles qui sont dues à d’autres causes (émigration, déménagement dans une autre province, morbidité, décès, etc.) , affirme Bryan St-Louis, responsable des relations de presse.

Le ministère explique que les gestionnaires d’écoles n’ont pas l’obligation de déclarer le motif de fin de fréquentation des écoles. Par conséquent, écrit-on, l’information [...] n’est pas suffisamment exhaustive et validée pour être adéquatement exploitée.

Une réussite à prendre avec circonspection

Le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire Égide Royer croit par ailleurs qu'il faut analyser avec beaucoup de prudence l’amélioration apparente du taux de décrochage de 14,2 % à 13,5 % constatée dans l'édition 2022, portant sur l'année scolaire 2019-2020.

Compte tenu du contexte de la COVID, les enseignants ont évalué ce qu’ils avaient enseigné. Il n'y a pas eu de tests ou fort peu d’épreuves ministérielles, donc cela peut avoir joué sur le taux de réussite , explique le professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval.

Le ministère convient d'ailleurs que cette tendance peut être partiellement due à la pandémie de COVID-19.

L’annulation des épreuves uniques de 4e et 5e secondaire en juin 2020 pourrait avoir permis l’obtention d’une diplomation pour certains jeunes et ainsi [avoir] participé à la baisse du taux de sorties sans diplôme , écrit Bryan St-Louis.

Le cabinet du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge n’a pas souhaité commenter ce dossier.