Le pont entre La Doré et Normandin sera fermé pendant un mois en raison d’un déversement

Un camion citerne s’est renversé le 8 juin, laissant s’échapper environ 18 000 litres de carburant. L'opération de récupération du diesel est en cours, selon le maire de La Doré, Ghyslain Laprise, mais une partie du carburant s'est infiltrée entre le pont et la dalle de transition, ce qui complique les travaux.

Il y avait 18 000 litres de diesel. Il y en a 4000 qui ont été pompés et 14 000 qu’on tente de récupérer dans le sol. Malheureusement, ce matin on me confirmait que le tablier de transition, qui n’est pas attaché au pont, va être obligé d’être défait et refait. C’est majeur , a-t-il expliqué.

Chargement de l’image Environ 14 000 litres de diesel doivent être retirés du sol. Photo : courtoisie

Entre 800 et 1000 véhicules par jour empruntent ce pont. Les automobilistes et camionneurs doivent faire un détour par Dolbeau-Mistassini. Heureusement, le déversement n'a pas atteint la rivière Ashuapmushuan.