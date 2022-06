Entre-temps, la vedette a chanté avec Megan Thee Stallion sur le remix de Savage, en 2020, et elle a interprété Be Alive, la chanson du film La méthode Williams (King Richard) qui a été nommée aux Oscars cette année. En 2021, Beyoncé a aussi gagné le prix Grammy de la meilleure performance R&B pour la chanson Black Parade, figurant sur l’album The Lion King: The Gift qu’elle a produit.

Pour promouvoir son nouvel album, Beyoncé a posé en couverture du numéro de juillet de l’édition britannique du magazine de mode Vogue. Jeudi, elle a partagé sur les réseaux sociaux plusieurs des photos prises pour le magazine.