Les besoins en infrastructures à Gatineau évalués à un demi-milliard de dollars

La Ville de Gatineau entretient de grandes ambitions en matière d’infrastructures récréatives, sportives et communautaires. Les besoins de parcs, de plateaux sportifs, de piscines, d’arénas et de centres de loisirs sont pressants, particulièrement dans l'ouest de la ville. Seul petit hic, la municipalité apprenait, mercredi, que la facture pour tout réaliser sera salée — près d’un demi-milliard de dollars sur 10 ans — et qu’elle devra faire des choix.

La Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire a présenté aux élus un plan de 65 projets d’infrastructures à réaliser, dont quatre projets majeurs qui représentent à eux seuls un investissement de 200 millions de dollars. Elle a aussi présenté un cadre financier pour l’entretien de 40 à 50 infrastructures existantes.

Coûts des projets infrastructures de Gatineau sur 10 ans : Projets d’infrastructures prioritaires : 406 501 148 $

Plan d’entretien et de maintien : 115 230 000 $

Total de la facture : 521 731 148 $

Questionné sur la teneur gigantesque des travaux à réaliser et sur le coût pour les contribuables, le président de la commission, Steven Boivin, dit ne pas être surpris.

Quand on a vu le plan directeur et l'ensemble du travail qu'il y avait à faire, on savait que ce qui s'en venait était une facture salée. Avoir 50 % de ses centres communautaires qui sont en mauvais état, avoir un plan d'investissement communautaire qui n’a pas été bonifié depuis autant d'années, on savait qu'on s'enlignait vers ça , a-t-il réagi.

Ensuite, il va falloir prendre des décisions, à savoir comment on prend ce plan-là, morceau par morceau, dans les prochaines années. Ce sont les questions que le service se pose et que la commission s'est posées lors de la rencontre. [...] Ça va être au conseil de prendre une décision, à ce moment-là.

« C'est sûr que de gros chiffres comme ça, sur 10 ans, ça peut faire peur. » — Une citation de Steven Boivin, président Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire et conseiller municipal du district Aylmer

Pour l’heure, la commission recommande de commencer avec les travaux d'infrastructures du secteur Aylmer. Steven Boivin reconnaît cependant que ce sera au conseil municipal de choisir quels projets seront réalisés et quels projets ne le seront pas.

Chargement de l’image Le conseiller municipal du district d'Aylmer, Steven Boivin Photo : Radio-Canada

Évidemment la capacité de payer des citoyens et des citoyennes a ses limites. On va prendre les meilleures décisions et on va prioriser ensuite , a-t-il déclaré, reconnaissant que les attentes de la population en matière d’infrastructures sont grandes.

En ce moment, c'est vraiment le diagnostic. On rêve. C'est le plan de match de si on pouvait tout faire. [...] La première phrase que la mairesse [France Bélisle] a dite, c'est qu’il va falloir gérer les déceptions.

Même si la Ville a d’autres priorités et plusieurs obligations, il pense que la majeure partie, du moins les projets d’infrastructures les plus urgents, sera réalisée. On va pouvoir avoir des services pour l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire , promet-il.

Le plan présenté par la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire ne fait pas mention de subventions gouvernementales pouvant alléger la facture pour les contribuables.

Steven Boivin pense que la réalisation du plan pourrait reposer, en partie, sur un partenariat public-privé.

La créativité et l'agilité seront primordiales dans la réalisation de ce plan-là, c'est-à-dire que ça ne peut pas être juste les citoyens qui payent pour ça , a-t-il affirmé.

On en est conscients. Ça fait partie de ma plateforme et de celle de la mairesse. Ce désir-là de vouloir créer des partenariats existe. Moi, j’en ai longtemps parlé. [...] Ce sont des pierres qu'on n’a jamais tournées à la Ville de Gatineau, puis ce sont des opportunités qu'on veut saisir maintenant.

Avec les informations de Nathalie Tremblay