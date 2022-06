Travailleurs du sexe inquiets face à un projet de loi au Manitoba

Des travailleurs du sexe sont inquiétés par le projet de loi 40, qui vise à enrayer l'exploitation sexuelle au Manitoba. Le projet vise, entre autres, à obliger les propriétaires d’hôtels et d’Airbnb de la province à transmettre notamment les noms et les adresses de leurs clients à la police.

La loi proposée obligerait également les propriétaires de logements temporaires, les chauffeurs de taxi et de services de covoiturage à signaler tout soupçon de traite de personnes à la police.

Emma Reid, une travailleuse du sexe de Winnipeg identifiée par son pseudonyme, fait partie de ceux et celles qui soutiennent que les autorités confondent leur travail avec la traite d'êtres humains et l'exploitation.

« Quand des gens qui ne connaissent rien au travail du sexe sont impliqués, cela peut créer beaucoup de problèmes. » — Une citation de Emma Reid, travailleuse du sexe

Mme Reid s'inquiète que des hôteliers notent son vrai nom et son adresse personnelle, que la police ait accès à cette information et que des chauffeurs croient qu'elle est victime d'exploitation quand elle ne l'est pas réellement.

La travailleuse du sexe s'inquiète particulièrement pour ses collègues davantage marginalisés qui sont l'objet de préjugés à cause de leur profession. Elle se souvient d'un chauffeur de taxi qui a verrouillé les portes alors qu'elle essayait de sortir du véhicule et d'un autre qui lui posait des questions indiscrètes.

Juste en étant une personne qui s'identifie comme une femme, on devient déjà une cible. Je n'étais pas habillée de façon provocante. Il n'était pas tard. Je n'étais pas intoxiquée. Je crois que c'était juste parce que j'existais , témoigne Mme Reid.

Le Service de police de la ville de Winnipeg affirme que les victimes d'exploitation sexuelle peuvent être dans des hôtels, des maisons closes et impliquées dans la prostitution de rue. Sur son site, les individus achetant des services sexuels sont décrits comme des exploiteurs .

La police estime que les signes d'exploitation incluent qu'une personne soit escortée ou observée, qu'elle ne s'exprime pas de son propre chef ou qu'elle ait une connaissance limitée de l'endroit où elle se trouve.

Éviter de marginaliser le travail du sexe

La ministre des Familles du Manitoba, Rochelle Squires, a proposé le projet de loi 40. Elle affirme que la loi ne vise pas les gens impliqués dans le travail du sexe consensuel. Elle note que la province vise en fait le travail du sexe forcé, l'exploitation sexuelle de mineurs et la traite d'êtres humains.

La loi ne vise pas à marginaliser davantage le travail du sexe [...] Les études démontrent que plus le travail du sexe consensuel est poussé dans l'ombre, plus ça rend l'environnement dangereux pour les travailleurs et les travailleuses , explique en entrevue Mme Squires.

Le gouvernement du Manitoba estime que 400 enfants et mineurs sont victimes de la traite d'êtres humains annuellement dans le marché du sexe visible dans la province. Cependant, la ministre Squires croit que ce chiffre serait plus proche de 4000 si le marché invisible, comme le marché en ligne, était pris en compte.

La loi oblige actuellement les Manitobains à rapporter les cas soupçonnés de maltraitance des enfants, mais Mme Squires affirme que le projet de loi 40 étend cette responsabilité aux soupçons d'exploitation sexuelle et de traite d'êtres humains, ce qui comblerait un vide dans la loi, selon elle.

Rochelle Squires assure aussi que des règles encadreraient l'archivage des informations détenues par les hôteliers sur les travailleurs du sexe pour s'assurer qu'elles sont conservées de façon sécuritaire. Selon elle, la police n'aurait accès à ces informations que si une personne court un risque imminent.

La ministre dit également que la province est en discussion avec la Sex Workers of Winnipeg Action Coalition, une association de travailleurs du sexe de la capitale manitobaine.

Avec les infortmations de Ian Froese