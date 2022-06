Un haut dirigeant de la police d’Ottawa suspendu dans le cadre d’une enquête

Le surintendant au sein du Service de police d’Ottawa (SPO), Mark Patterson, a été suspendu mercredi, selon un courriel envoyé à l'ensemble du personnel par le chef intérimaire Steve Bell et obtenu par CBC News.

Nous prenons cela très au sérieux et l'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Section des normes professionnelles , a écrit M. Bell dans le courriel.

La police d'Ottawa ne commentera pas la nature des allégations et n'a pas non plus révélé la portée de l'enquête aux agents, mais des sources affirment qu'elle implique plusieurs plaignants.

Au moment de sa suspension, M. Patterson était surintendant de la direction du renseignement et supervisait des unités telles que celles du renseignement et de la surveillance. Il a auparavant été cadre supérieur chargé de recruter de nouveaux policiers.

M. Patterson a été l'un des responsables policiers impliqués dans la gestion de la manifestation des camionneurs plus tôt cette année, avant d'être démis de ses fonctions par le chef de l'époque, Peter Sloly.

Pendant que l'enquête se poursuit, il est important que nous respections le processus et d’en attendre les résultats avant de tirer des conclusions , a écrit M. Bell dans le courriel. Du soutien de bien-être est disponible pour les personnes impliquées dans cette enquête.

La suspension de l’agent Patterson intervient le jour même où il devait rendre une décision disciplinaire dans une affaire d'inconduite non liée. M. Patterson est un agent d'audience disciplinaire et statue sur les cas d'inconduite d'agent au sein du service.

La comparution a été annulée, mercredi matin. M. Patterson a été suspendu à peu près au même moment.

La police d'Ottawa enquête elle-même sur l'inconduite alléguée. Utiliser une enquête interne est un processus inhabituel pour un haut dirigeant. En règle générale, le SPO demande à des services de police externes, tels que la Police provinciale de l'Ontario, d'enquêter sur des agents de rang supérieur dans un souci de transparence et de reddition de comptes.

La suspension de M. Patterson prévoit le maintien de son salaire.