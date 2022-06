Une stratégie de développement durable pour la CTMA

L'objectif est de se conformer au programme 2030 de l'Organisation des Nations unies, qui compte 17 objectifs en développement durable.

Le développement durable consiste en la satisfaction des besoins présents sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Source : Commission mondiale sur l'environnement et le développement

La CTMA est accompagnée dans cette démarche par une équipe d’experts de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

C’est une démarche d’autonomisation. La CTMA sera ainsi équipée pour continuer de s’améliorer , explique Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en éco-conseil de l' UQAC .

« La CTMA a le devoir d’innover. » — Une citation de Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en éco-conseil de l'UQAC

Une première étape consistera à répertorier les actions actuelles de la CTMA en termes de développement durable. Un comité au sein de l'organisation sera créé à cet effet.

Ça va peut-être pas changer beaucoup d'actions à court terme, mais ça va orienter et justifier certaines actions et décisions à long terme. Prendre le temps d'identifier ce qu'on fait déjà et ce qu'on fait bien et expliquer pourquoi on le fait et pour les bonnes raisons, c'est déjà un outil extrêmement important à court terme , explique le directeur général, Emmanuel Aucoin.

Chargement de l’image Emmanuel Aucoin est directeur général de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon le directeur général de la CTMA , l'organisation en fait déjà beaucoup.

On score à plein de niveaux : la CTMA organise le transport de façon à aider le transport maritime, aide la santé avec le transport des médicaments et on exporte les déchets au lieu qu'ils soient incinérés ou enfouis , cite-t-il en exemple.

« On est partie prenante de notre communauté. Le bien-être et les besoins des Madelinots, c'est ça ce qui nous préoccupe. » — Une citation de Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA

Il note qu’aucun mazout lourd n’est utilisé dans les bateaux de la CTMA : tous fonctionnent au diesel, ce qui émettrait moins de gaz à effet de serre.

Cependant, le développement durable au sein de la CTMA doit se faire avec la réalité insulaire de l’archipel, insiste Emmanuel Aucoin.

Il ne sera pas possible, par exemple, de remplacer les moteurs au diesel par des moteurs alimentés par des batteries, en raison des conditions hivernales et de la glace que doivent affronter les navires de la coopérative.

On ne mettra pas en péril un service essentiel pour améliorer un élément, un critère de développement durable , précise-t-il.