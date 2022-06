Le pont Pierre-Laporte est sécuritaire, assure François Legault

Lors d'une mêlée de presse à Baie-Comeau, jeudi, le premier ministre a voulu rassurer la population sur l'état de l'infrastructure.

Le pont Pierre-Laporte, je veux rassurer tout le monde, il est sécuritaire actuellement , a affirmé François Legault.

Mercredi, l’émission Enquête a dévoilé le contenu d'un rapport produit par deux ingénieurs du MTQ concernant l'état des 160 suspentes du pont Pierre-Laporte. Selon le document, les suspentes sont de moins en moins résistantes et certaines pourraient même céder à tout moment.

Un cafouillage , dit Bonnardel

De son côté, le ministre des Transports, François Bonnardel, juge « inacceptable » le fait de ne pas avoir été mis au courant plus tôt de l’existence du rapport.

Je prends très au sérieux le témoignage de l’ingénieur qui a sonné l’alarme. Je trouve inacceptable le fait que je n’ai pas été informé plus tôt de ce rapport. Mon sous-ministre va faire toute la lumière sur le processus qui a mené à ce cafouillage. Il a déjà posé des gestes , a-t-il indiqué.

Le ministre, qui dit avoir appris l’existence du rapport mardi, indique que des travaux auront lieu dès cet été pour consolider une quarantaine des suspentes du pont.

Si nous avions le moindre doute, nous n’hésiterions pas à le fermer le temps de faire les travaux , précise M. Bonnardel.

Très inquiétant , dit l’APIGQ

Selon l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), ce n’est pas tant l’état actuel du pont qui inquiète, mais plutôt la façon dont le rapport a été pris en considération par le ministère.

On a sorti des témoignages assermentés des plus hauts dirigeants du ministère des Transports qui évoquaient une urgence d’agir pour le pont Pierre-Laporte. On s’est fait dire qu’on était irresponsable de dévoiler leurs propres documents , dénonce le président de l’APIGQ , Marc-André Martin.

C’est très, très, très inquiétant. Très inquiétant de savoir que le ministère avait un rapport comme ça et qui, de plus, n’avait jamais été transmis à l’ingénieur qui s’occupe du pont Laporte , poursuit-il.

Plus de détails à venir.