Protection de l’enfance : une communauté autochtone du N.-B. adopte sa propre loi

Le chef de la communauté Neqotkuk (Tobique), Ross Perley, affirme que cette initiative a longuement été étudiée.

Nous parlons depuis longtemps de rédiger nos propres lois et de prendre le contrôle de la protection de l’enfance dans notre communauté, pour nos familles , dit-il.

Chargement de l’image Ross Perley est le chef de la communauté Neqotkuk (Tobique). Photo : Radio-Canada / Mike Heenan

La Loi sur le bien-être des enfants et des familles de Nequotkuk fait de cet objectif une réalité et constitue une étape historique vers cette autonomie , ajoute le chef Ross Perley.

Selon la communauté autochtone, la mise en œuvre de cette réglementation est autorisée par une loi fédérale, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Selon le gouvernement fédéral, cette loi affirme les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis d’exercer leur compétence sur les services à l’enfance et à la famille .

La communauté autochtone prend donc le relais de la province, qui était jusqu’à ce jour responsable de la protection de l’enfance sur le territoire de Neqotkuk.

Cette nouvelle loi créera également un modèle de bien-être de l’enfant et de la famille proactif et fondé sur la prévention, en élaborant des modèles de services représentatifs .

Le chef Ross Perley affirme que la communauté n’avait pas la possibilité d’élaborer un tel modèle de service adapté à sa culture, jusqu'à aujourd'hui. Il souligne que la procédure habituelle envoyait des enfants autochtones ayant besoin de protection et d’aide hors de la réserve, dans des familles non autochtones.

Ce n’est pas la solution. Et cela a en fait créé plus de problèmes dans notre communauté et c’est ce que nous voulons éviter. Nous voulons être autonomes face à ce dossier , dit-il.

Adoption de la loi provinciale

Cette nouvelle loi de la communauté autochtone Neqotkuk est créée après que la province ait adopté vendredi dernier sa propre loi sur la protection de l’enfance, la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.

Le Nouveau-Brunswick est la dernière province à avoir adopté une loi autonome sur la protection de l’enfance.

Toutefois, plusieurs groupes autochtones ont critiqué la loi provinciale affirmant que les problèmes qu’ils avaient soulevés n’avaient pas été abordés et que la loi ne leur permettait pas de se faire entendre.

Je l'ai lu et c’est une véritable gifle qu’ils n’aient pas incorporé la moindre chose que nous avions demandée , lance Samantha Paul, directrice générale de l’agence mi’kmaq de services aux enfants et à la famille du Nouveau-Brunswick, qui représente six communautés autochtones.

Pour le chef Ross Perley, il était temps que la communauté prenne le contrôle de la protection à l’enfance sur son territoire.

Nous avions des problèmes avec nos enfants qui entraient dans leur [système]. Lorsqu’ils atteignent l’âge adulte, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes de santé mentale, ils ont des traumatismes à gérer , dit-il. Nous voulons nous assurer de mettre fin à ce cycle.

D’après les informations de CBC