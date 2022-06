Les prix de l’essence poussent plus de monde vers les vélos électriques

Alors que la hausse des prix de l’essence semble ne pas connaître de répit, les résidents de London se tournent de plus en plus vers les vélos électriques pour diminuer les coûts de leurs déplacements.

Pradeep Chandranivas est le propriétaire de London Eco Bikes sur la rue York.

Son commerce vend des bicyclettes électriques, des scooters et des vélos de style moto alimentés par batterie.

Il affirme que son activité a augmenté de 40 % par rapport à l’année dernière.

L'une des choses que nous entendons le plus souvent, c'est que le prix de l'essence s'emballe et que les gens veulent s'éloigner de la voiture , explique-t-il.

« Les gens ont tendance à se tourner vers le tout électrique. » — Une citation de Pradeep Chandranivas, propriétaire de magasin de vélo

Les prix de l’essence sont en constante augmentation partout au Canada depuis des semaines. Ils ont même dépassé la barre des 2 $ le litre le mois dernier.

Chargement de l’image Pradeep Chandranivas affirme que son activité a considérablement augmenté ces derniers mois. Photo : Kate Dubinski/CBC

Selon M. Chandranivas, la situation ne concerne pas seulement les clients de London. Certains viennent de l'extérieur de la ville, notamment de Blenheim et de Grand Bend, pour acheter des vélos.

Une affaire qui roule

Chez E-Motion, un magasin de vélos électriques de la rue Adelaide, le propriétaire William Manuel est si occupé ces jours-ci qu'il a à peine le temps de décrocher son téléphone.

Auparavant, ses clients étaient âgés de 55 ans et plus, mais la tendance est maintenant à la baisse, car beaucoup décident de ne pas acheter de voiture et préfèrent faire la navette entre la banlieue et le centre-ville.

Ils essaient de trouver un moyen rentable de le faire. L'année dernière, ils recherchaient des vélos lourds et volumineux, mais cette année, la tendance est à quelque chose qui ne pèse pas lourd , explique-t-il.

« Les gens les utilisent en hiver, il suffit de réduire un peu la pression d'air (dans les pneus). Nos hivers deviennent plus doux, et avec beaucoup plus de gens qui roulent l'été, beaucoup plus roulent aussi l'hiver. » — Une citation de William Manuel, propriétaire de magasin de vélo

Le prix moyen d'une bicyclette électrique de qualité se situe entre 2000 et 3000 dollars.

À lire aussi : De Key West à Windsor en vélo

Les vélos équipés de batteries au lithium peuvent parcourir jusqu'à 100 km avant de devoir être rechargés. Une recharge coûte environ huit cents, explique William Manuel.

D'après les informations de CBC