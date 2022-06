La coupe du président au stade des Aigles à Trois-Rivières

Ceux qui ont des billets de forfait terrasse pour le match des Aigles pourront y avoir accès entre 17 h 30 et 19 h.

Pour ceux qui ont des billets sans siège réservé, la coupe sera accessible entre 19 h et 20 h.

Seul le personnel administratif des Cataractes sera présent pour l’occasion, car les joueurs préparent leur départ pour le Nouveau-Brunswick, prévu samedi.

Pour le président des Cataractes, Roger Lavergne, il est important que la coupe s’arrête à Trois-Rivières, car l’équipe compte beaucoup de partisans.