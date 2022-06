Les jeunes transgenres ont besoin d’un milieu plus accueillant, disent des experts

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université d’Ottawa démontre que les adolescents transgenres de 15 à 17 ans ont cinq fois plus de risques de penser au suicide que les autres jeunes du même âge. Ces jeunes ont aussi huit fois plus de risques de faire une tentative de suicide.

Des données qui préoccupent les professionnels travaillant auprès de ces populations à l’Île-du-Prince-Édouard et en Atlantique.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue de l’Association médicale canadienne la semaine dernière.

Pour Vincent Mousseau, travailleur social, chercheur et étudiant à l'Université Dalhousie, la création d'un milieu plus accueillant pour ces jeunes transgenres pourrait aider à changer cette réalité.

Pour le travailleur social qui s’identifie comme étant non binaire, Vincent Mousseau, les résultats de l’étude sont très préoccupants.

« Ces enjeux de suicide arrivent en raison d’une société qui ne reconnaît pas la juste valeur des personnes transgenres et qui nie souvent leur existence même. » — Une citation de Vincent Mousseau, travailleur social et doctorant à l'Université Dalhousie

Selon Vincent Mousseau, plusieurs facteurs peuvent affecter la santé mentale des jeunes transgenres, notamment l’abandon familial et le manque de reconnaissance de la communauté.

Les jeunes trans et non binaires vivent un précarité accrue, comme le fait de vivre dans une maison familiale qui ne les accepte pas ou qui n’est pas en mesure d’offrir un soutien adéquat. On parle aussi des systèmes assez rigides comme le système éducatif qui souvent n’est pas assez adapté pour reconnaître l’expérience transgenre.

La création d’un milieu plus accueillant pour ces jeunes transgenres pourrait aider à changer cette réalité, selon Vincent Mousseau qui travaille à Halifax.

C’est important de les intégrer de manière cohérente, donc c’est de respecter le choix de prénom, d’utiliser le bon pronom ainsi que d’offrir de l’accès aux toilettes désignées et aux sports d’équipe, précise le travailleur social.

Anastasia Preston, coordonnatrice à la sensibilisation de la communauté transgenre à PEERS Alliance de l'Île-du-Prince-Édouard, souligne qu'elle-même a été confrontée à des problèmes de santé mentale durant son propre processus de transition.

Coordonnatrice à la sensibilisation de la communauté transgenre à PEERS Alliance de l’Île-du-Prince-Édouard, Anastasia Preston attribue ces résultats à une pression sociale sur la santé mentale des jeunes.

Elle décrit la prise de conscience de l’identité de genre et la transition comme étant un processus difficile.

« Le monde vous dit constamment que vous avez tort, que vous ne devriez pas exister. Vous entendez des mots comme abomination et monstre. » — Une citation de Anastasia Preston, PEERS Alliance

Anastasia Preston souligne qu’elle-même a été confrontée à des problèmes de santé mentale durant son propre processus de transition.

Elle avoue avoir fait une tentative de suicide il y a cinq ans.

Quand j’étais une petite fille qui grandissait, les gens me disaient que j’étais un garçon et j’agissais en fonction de ce que faisait mon frère. Mais ça ne venait pas de moi , explique Anastasia Preston.

Les ressources offertes

L’offre de services mise à la disposition des personnes transgenres pourrait aussi faire changer cette réalité, selon le coauteur de l’étude, Dr Ian Colman, professeur à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa.

« La transition de l’adolescence à l’âge adulte est une période très stressante pour tous les jeunes, mais particulièrement pour les adolescents des minorités sexuelles et de genre. » — Une citation de Dr Ian Colman, professeur à l’Université d’Ottawa

Dans son étude, il demande la mise en place de programmes de prévention du suicide visant spécifiquement les adolescents transgenres et non binaires.

Ces résultats, qui montrent des augmentations spectaculaires du risque de suicide, devraient tirer une sonnette d’alarme indiquant qu’un soutien supplémentaire est nécessaire, explique le professeur.

Dr Ian Colman, professeur à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa, est l'un des auteurs de l'étude sur le suicide chez les jeunes.

Jason Buote, un homme transgenre qui milite pour une meilleure représentativité de cette population à l’Île-du-Prince-Édouard, reconnaît que l’offre de ressources aux personnes transgenres s’est beaucoup améliorée au fil des années.

« Ce n’est plus nécessaire d’aller à Halifax et à Moncton pour se faire servir, mais il reste encore beaucoup de problèmes au niveau de la culture à l’île. Il faut éduquer les gens pour qu’on ait moins de stigmatisation envers les personnes transgenres. » — Une citation de Jason Buote, militant pour la représentative des personnes transgenres à l’île

Des services de santé spécialisés dans l’identité de genre sont offerts par le réseau public de l’Île-du-Prince-Édouard.

Jason Buote est un homme transgenre qui milite pour une meilleure représentativité de cette population à l'Île-du-Prince-Édouard.

Ces soins comprennent de l’appui pour le processus de transition, notamment le dévoilement de l’identité de genre, les thérapies hormonales et le changement légal de nom.

Et en français?

Jason Buote ajoute que les initiatives dans la communauté francophone de l’île pour reconnaître et valoriser la population transgenre dans leurs activités se font encore rares.

La communauté LGBTQ+ est souvent oubliée. […] Il n’y a pas d’organisations liées à la fierté pour les francophones à l’île. C’est pour cela qu’on a moins de représentativité francophone dans la communauté. On n’a pas encore les bases nécessaires pour commencer , explique-t-il.

Ce militant rappelle néanmoins que certains organismes comme Jeunesse acadienne et francophone de l’île (JAFLIPE) organisent des activités pour les jeunes de la communauté LGBTQ+.

C’est bien de faire des activités chaque quatre ou cinq mois, mais ce serait mieux que ce soit plus régulier et fréquent , ajoute Jason Buote.

Il explique que les efforts mis sur la survivance du français et des communautés vivant en milieu linguistique minoritaire prennent souvent le dessus par rapport aux causes LGBTQ+.

On dirait que la communauté LGBTQ+ n’a pas été historiquement très valorisée par la communauté francophone, et ça n’a jamais été une priorité pour les francophones, précise Jason Buote.

Un avis partagé par Vincent Mousseau.

On n’arrête pas d’être francophone quand on est une personne transgenre. Vivant en Acadie, nous, on devrait créer un milieu plus accueillant pour ces populations, et leur dire que les personnes transgenres et non binaires ont leur place , dit le travailleur social.

PEERS Alliance offre deux programmes de soutien aux jeunes transgenres à l'île, notamment Saplings et Roots and Shoots.

Comment obtenir de l’aide : Téléphone de Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868, ou envoyez un message texte en utilisant leur site Web.

Service canadien de prévention du suicide : 1-833-456-4566 ou texto (45 645).

Ligne d’aide de l’Île-du-Prince-Édouard : 1-800-218-2885.