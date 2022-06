Les pharmaciens se mobilisent pour combler les lacunes dans les soins de santé en N.-É.

Avec un nombre record de 95 000 Néo-Écossais actuellement inscrits sur la liste d’attente pour obtenir un médecin de famille, les pharmacies deviennent de plus en plus le fournisseur de soins primaires privilégié des gens.

« Les gens nous contactent par téléphone, en personne, par courriel ou par d’autres moyens, tout le temps, pour obtenir des conseils en matière de santé. » — Une citation de Diane Harpell, pharmacienne et propriétaire du Medicine Shoppe à Dartmouth.

L’afflux de patients cherchant à se faire soigner dans les pharmacies a entraîné des temps d’attente plus longs qu'à l'habitude et dans certains cas, on peut demander aux patients de prendre un rendez-vous et de revenir à une date ultérieure.

Chargement de l’image Diane Harpell est propriétaire de la pharmacie The Medicine Shoppe à Dartmouth et présidente du conseil d'administration de l'Association des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Nous essayons de le faire de la manière la plus pratique et la plus efficace. J’espère que les gens s’y habitueront et comprendront toutes les différentes choses que nous essayons de faire pour les Néo-Écossais. On ne peut tout simplement pas tout faire en même temp , a déclaré madame Harpell.

Diane Harpell est pharmacienne depuis 20 ans et présidente du conseil d’administration de l'Association des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse.

Fermeture des urgences et autres pièges de la pandémie

Le champ d’activités des pharmaciens a été involontairement élargi depuis le début de la pandémie, afin d’améliorer l’accès aux soins de santé dans la province.

Tout ce que nous faisons vise à combler les lacunes du système de soins de santé , a déclaré madame Harpell.

Les pharmacies servent trop souvent de centres de triage, car les fermetures de salles d’urgence sont de plus en plus fréquentes dans la province, en particulier dans les régions rurales.

Chargement de l’image Michael Hatt est pharmacien et propriétaire du Medicine Shoppe à Port Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Brent Kelloway

Jour après jour, nous recevons des patients et, bien souvent, nous devons les diriger vers une salle d’urgence. Et c’est une honte parce que, bien sûr, notre salle d’urgence locale est fermée et nous devons les référer ailleur , a déclaré Michael Hatt, pharmacien et propriétaire de The Medicine Shoppe à Port Hawkesbury.

L’hôpital le plus proche se trouve à Antigonish, à environ une heure de route.

Selon Monsieur Hatt, la profession a changé radicalement depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 et les patients sont très frustrés, d’autant plus que de plus en plus de médecins prennent leur retraite et que la province s’efforce d’améliorer le recrutement et la rétention dans les régions rurales.

Avec les informations de Brooklyn Currie de CBC