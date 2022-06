Six terrains de golf du Grand Montréal à l’abri du développement immobilier

La CMM a identifié six secteurs qui seront désormais protégés en vertu de ce règlement, soit le Club de Golf Beloeil, le Club de golf de Candiac, le Golf municipal de Chambly, le Club de golf de Mascouche, l’ancien golf de Rosemère ainsi que le club de golf Le Boisé à Terrebonne.

Ces terrains, qui font l’objet de pressions pour un développement résidentiel, commercial ou industriel , nécessitent une « attention particulière », selon la CMM. Tous situés en périmètre urbain, ils totalisent une superficie de 284 hectares.

Le règlement de contrôle intérimaire aura pour fonction de geler temporairement les activités dans les secteurs identifiés – en interdisant, par exemple, tout changement de zonage – le temps que la CMM statue sur l'avenir de ces grands espaces verts dans le cadre de son prochain Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Le présent plan arrivera à échéance en 2023.

Les terrains de golf qui ont cessé ou qui vont cesser d’accueillir la pratique du golf représentent des superficies significatives pour la création d’espaces verts et pour la restauration écologique , stipule le règlement.

Rappelons que la CMM , qui regroupe 82 municipalités, s'est engagée à atteindre une superficie de 17 % de milieux naturels d'ici 2031. Selon la mairesse de Montréal et présidente du comité exécutif de la CMM, Valérie Plante, l'adoption de ce règlement permettra de « dépasser » cet objectif.

Depuis 2010, 12 clubs de golf situés dans le territoire de la CMM ont fermé leurs portes, soit un sur cinq. La plupart des terrains vendus ont fait place à des projets immobiliers. Les 65 terrains qui demeurent représentent 5677 hectares, soit 1,5 % de la superficie du Grand Montréal, selon la CMM .

D'autres golfs pourront à leur tour être inclus au règlement dans le cadre d'une « deuxième phase », a précisé le directeur général de la CMM , Massimo Iezzoni.

La CMM a procédé à une analyse préliminaire, a-t-il expliqué. Elle connaît bien les golfs [sur son territoire] et leurs caractéristiques, ce qui permettra de faire une tournée auprès des municipalités pour voir si elles veulent elles aussi avoir un moratoire.

Pour déterminer les golfs qui seraient protégés par le RCI , la CMM s'est notamment fiée à la volonté des villes à protéger ces espaces verts, a poursuivi M. Iezzoni. Des études de caractérisation environnementale ont été menées afin de déterminer le potentiel de reboisement de ces terrains.

« Nous sommes en train de mettre à jour le PMAD , et la loi nous permet de faire un moratoire, donc c'est un temps de réflexion. » — Une citation de Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal

Mais le temps ne permettra pas de tout résoudre. L'une des conditions essentielles à la préservation de ces espaces est la révision de la Loi sur l'expropriation, selon M. Iezzoni. La réforme de cette loi, qui est jugée « désuète » par des élus comme des citoyens, fait l'objet de demandes de la part de la CMM depuis longue date.

La modification de cette loi est une nécessité afin de donner aux municipalité un « levier très concret » pour faciliter l'acquisition de ces terrains, a insisté de son côté Valérie Plante.

Le premier ministre François Legault s'est déjà engagé à la revoir lors d'un « prochain mandat ».

La CMM a en outre demandé au gouvernement du Québec une enveloppe de 100 millions de dollars pour financer son programme Trame verte et bleue, qui aide les municipalités à racheter des terrains pour les reconvertir en espaces naturels.

Un premier pas, mais...

Avec ce RCI, qui sera bientôt appuyé par une réforme de la Loi sur l’expropriation promise par le gouvernement du Québec, les municipalités seront beaucoup mieux outillées pour encadrer et revaloriser les espaces verts menacés par les développements immobiliers , s'est réjoui le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy.

La Coalition des terrains de golf en transition, qui s'était dite préoccupée par la portée restreinte du RCI avant son adoption, a pour sa part salué la volonté de la CMM d'ajouter d'autres sites à son règlement.

Certains seront déçus et inquiets de voir que leur golf ou ancien golf ne bénéficie pas de cette protection , a réagi sa porte-parole, Catherine Vallée. Elle redoute que les promoteurs et municipalités y voient une « autorisation » de procéder au développement des terrains exclus du RCI et passent à la vitesse supérieure, faisant ainsi gonfler leur prix.

La Coalition souhaite s'asseoir avec les élus afin de participer à l'inclusion de « plusieurs autres golfs » lors de cette deuxième phase – dont la date n'a pas été précisée.

Avant d'entrer en vigueur, le règlement de contrôle intérimaire doit encore être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Celui-ci a par ailleurs approuvé jeudi l'entrée en vigueur d'un précédent RCI, adopté le 28 avril dernier par la CMM, pour protéger 53 435 hectares de milieux naturels, soit 22,3 % du Grand Montréal.