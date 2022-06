Le marché immobilier en Saskatchewan florissant comparé au reste du Canada

À Regina, 456 maisons ont été vendues au mois de mai, à Saskatoon ce chiffre atteint 541.

L'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan a constaté une augmentation des ventes dans la plupart des régions de la province.

Même s’il y a moins de ventes qu’en 2020, l'association observe une croissance record à Moose Jaw, Regina et Yorkton cette année.

Les prix de référence résidentiels ont baissé à Moose Jaw, Swift Current, North Battleford et Yorkton au mois de mai.

Ici en Saskatchewan les défis liés à l’inflation ne sont pas les mêmes. Le changement des taux d’intérêt ne nous frappe pas aussi durement qu’ailleurs , déclare la directrice des relations gouvernementales et externes auprès de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Samantha Krahn.

« Je pense que l’inflation est plus faible ici que dans beaucoup d'endroits au pays. Les choses sont encore abordables ici. Il y a des possibilités. Les prix ont augmenté, mais il reste encore beaucoup de place pour les acheteurs. » — Une citation de Samantha Krahn, directrice des relations gouvernementales et externes auprès de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan.

Un contraste frappant avec le reste du pays

Selon l’Association canadienne de l'immeuble (ACI), la Saskatchewan est la seule province à offrir des maisons moins chères comparativement à 2021. Les maisons en Saskatchewan sont également vendues à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

Pourtant, le coût moyen d’une maison à Regina était plus élevé de 4,1 % en mai qu’il y a cinq ans. Les mêmes données montrent que les prix des maisons dans l’ensemble des régions de la Saskatchewan et de Saskatoon ont augmenté de 8,9 % et de 13,3 % respectivement.

Si l’on compare les prix d’un mois à l’autre, les maisons de Regina ont été de 0,3 % moins chères en mai qu’en avril.

Dans les régions de la Saskatchewan et Saskatoon, les prix des maisons ont augmenté de 0,1 % et de 0,6 % respectivement par rapport aux prix du mois d’avril.

L'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan souhaite voir de nouvelles constructions.

« Nous ne pensons pas que la situation va changer de si tôt. Le nombre de maisons disponibles va continuer à baisser. C’est à nous, aux entreprises et au gouvernement d’en construire davantage de manière intelligente et responsable. » — Une citation de Samantha Krahn, directrice des relations gouvernementales et externes auprès de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan

Entre-temps, le marché canadien de l’habitation dans son ensemble a continué de ralentir en mai par rapport au rythme effréné de la pandémie.

La maison canadienne moyenne vendue au cours du mois s’établissait à 711 000 $, soit une baisse de plus de 100 000 $ au cours des trois derniers mois.

Bien que le mois de mai soit généralement un mois fort pour les ventes de maisons, l' ACI a déclaré que le volume de maisons vendues dans tout le Canada a chuté brusquement au cours du mois, en baisse de 20 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le professeur agrégé d'économie à l'Université de Regina, Jason Childs, a déclaré que les augmentations à venir des taux hypothécaires pourraient influencer la taille et les types de maisons que les gens cherchent à acheter en Saskatchewan.

Augmentation des taux hypothécaires

La hausse des taux hypothécaires devrait avoir des répercussions sur la demande de logements.

En mai, le prix de référence en Saskatchewan, qui représente le prix d’une maison typique , a atteint 330 300 $, soit près de 1 % de plus qu’en avril et 4 % de plus qu’en 2021.

Même si les activités de vente pourraient être touchées au cours des prochains mois, il faudra un certain temps pour que le marché revienne à des conditions plus équilibrées , a déclaré la présidente-directrice générale de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Chris Guérette.

Le professeur d’économie à l’Université de Regina, Jason Childs, a déclaré que les augmentations hypothécaires à venir pourraient influencer la taille et les types de maisons que les gens cherchent à acheter en Saskatchewan.

« Vous allez peut-être envisager quelque chose d’un peu plus petit, d’un peu plus modeste. L’ère des grandes propriétés est peut-être sur le point de prendre fin. » — Une citation de Jason Childs, professeur d’économie à l’Université de Regina

M. Childs ajoute que les prix pourraient gonfler actuellement parce que les gens essaient d’obtenir une maison avant que les taux augmentent.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti