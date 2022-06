Le Marché public de Compton commence sa saison

C’est une particularité du marché que d’avoir 70 % des producteurs qui se connaissent et qui sont habitués à travailler ensemble. Ils partagent aussi beaucoup de choses. Ça crée une ambiance très communautaire, a précisé la présidente du Marché public de soir de Compton, Diane Goyette.

Elle indique que le marché est aussi l’occasion pour la communauté de se rencontrer, de faire du troc et de tester les différents produits des agriculteurs locaux. Les familles viennent et laissent les enfants s’amuser, et ça permet aux gens de se rencontrer, de prendre un verre. Les enfants peuvent jouer et sont en sécurité. D’ailleurs, ils n’ont plus de souliers parce qu’ils jouent dans les carrés de sable! a-t-elle dit en riant dans une entrevue à l’émission Par ici l’info.

« Les producteurs du marché, c’est leur marché qui est très fort, et ils en sont fiers. » — Une citation de Diane Goyette, présidente du Marché public de soir de Compton

Un événement attendu

Ce marché est un rendez-vous annuel qui bénéficie d’une grande popularité dans la communauté, selon Diane Goyette. La présidente à d'ailleurs mentionné que pour certains, c’est quasiment leur sortie .

Cette année, deux nouveaux producteurs seront présentés aux visiteurs : les Herbes folles et Du Cœur au ventre. Des œuvres d’art seront aussi sculptées devant public pendant les heures de marché.

Il a fallu investir 32 000 $ dans cet événement, mais le marché a aussi obtenu un soutien de 23 000 $ de la part du Fonds de vitalité du milieu de vie, ainsi qu’un financement de 8000 $ des Caisses Desjardins.

Le Marché public de soir de Compton se déroule tous les jeudis dès 16 h jusqu’au 15 septembre.