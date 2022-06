Train léger : les promesses électorales et le partenariat public-privé pointés du doigt

Il s’agissait d’une question clé posée mercredi par l’un des avocats principaux, Me John Adair, à l’endroit de l’ancienne directrice municipale adjointe, Nancy Schepers.

John Adair a soulevé qu’un rapport datant de 2009 présenté au conseil par Mme Schepers, une ingénieure, indique que le montant de 2,1 milliards de dollars était une estimation préliminaire qui pouvait augmenter, ou diminuer, d’au plus 25 % à mesure que d’autres détails étaient confirmés.

Cependant, lorsque Jim Watson a commencé à faire campagne sur le coût de 2,1 milliards de dollars, la symbolique de ce chiffre a pris de l’ampleur, a soutenu Me Adair.

Ce que je veux dire, c’est que M. Watson [...] et les autres membres du conseil qui ont fait campagne sur le coût de 2,1 milliards de dollars – dans les délais et les budgets prévus – promettaient au public ce que vous, en tant que professionnelle chevronnée, n’étiez pas prête à promettre au conseil, n’est-ce pas? a demandé Me Adair à Nancy Schepers.

En l’absence d’estimations, je suis d’accord , a-t-elle répondu.

Nancy Schepers a également affirmé à Me Adair ne pas avoir été trop troublée par les mantras politiques de Jim Watson qu’elle avait déjà entendus. Ce n’est pas la première fois que cela se produit , a-t-elle déclaré.

« Et vous savez, en tant que membres du personnel, nous faisons rapport au conseil. Et si c’était irréaliste et que nous disions à un moment donné : "Vous savez, ce n’est pas possible", alors nous devions faire nos devoirs et justifier cela devant le comité et le conseil. » — Une citation de Nancy Schepers, ancienne directrice municipale adjointe de la Ville d'Ottawa

Passer en revue les premières décisions de la Ville

Les trois premiers jours de l’enquête, qui s’étend sur quatre semaines, ont révélé un certain nombre de thèmes fondamentaux que la commission semble vouloir examiner, notamment si les budgets et les échéanciers ont été indûment limités par des considérations politiques ou si les détails du contrat de partenariat public-privé (PPP) ont échoué.

L’enquête a entendu à plusieurs reprises que le plafond budgétaire pouvait poser problème. Un certain nombre d’intervenants clés ont dit craindre qu’aucune entreprise ne soumissionne à ce prix.

Mardi, un autre avocat de la commission a demandé à l’ancienne trésorière de la Ville s’il y avait eu des discussions sur le fait que le plafonnement des prix pouvait amener les entreprises à en promettre trop afin de respecter le budget.

Les avocats responsables de l'enquête ont cherché à déterminer si les décisions de la Ville – prises avant même l’attribution du contrat – avaient contribué aux problèmes de la ligne de la Confédération. L’une d'elles : celle d’opter pour un PPP dans son contrat avec le Groupe de transport Rideau (GTR).

L’enquête a révélé que le projet de la ligne de la Confédération était le premier en Ontario où un modèle de financement PPP était utilisé pour un projet de train léger municipal.

C’est pourquoi des représentants provinciaux – dont Jim Watson, qui venait tout juste de quitter le cabinet du Parti libéral de l’Ontario vers la fin de 2009 – voulaient qu’Infrastructure Ontario conseille la Ville dans l’établissement du contrat.

Chargement de l’image Le chantier de la station Blair en septembre 2018. Photo : Ville d'Ottawa

Parmi les éléments clés du modèle PPP dans le secteur du transport en commun, l'entreprise retenue a la responsabilité de concevoir, construire et entretenir le système, en plus d’assumer une partie du financement.

Dans le cas du contrat de la ligne de la Confédération, le GTR a reçu 300 millions de dollars en financement privé, que la Ville devait rembourser dans le cadre de ses paiements mensuels de frais pour le contrat d’entretien de 30 ans.

Ce financement privé coûte, en fait, plus cher à la Ville, car une municipalité peut généralement emprunter de l’argent à un taux beaucoup plus bas que les entreprises. En 2012, la Ville estimait devoir payer 165 millions de dollars de plus en intérêts sur 30 ans que si elle avait emprunté l’argent elle-même.

L’enquête a également révélé, mercredi, qu’en mai 2011, la Ville n’envisageait pas d’inclure le financement privé dans son contrat, à moins que les autres ordres de gouvernement paient les coûts supplémentaires. Cela ne s’est pas produit, mais la Ville a tout de même opté pour un modèle de conception-construction-financement-entretien.

Même si cela coûte plus cher à la Ville, les partisans des PPP affirment que le financement privé constitue un incitatif supplémentaire pour l'entreprise de terminer le projet à temps, car les paiements ne commencent pas avant que le projet soit livré. L’arrangement est censé créer une tension saine qui pousse les entreprises à respecter l’échéancier du projet.

Cependant, Me Adair a fait valoir qu’avec un projet ayant plus d’un an de retard, le modèle PPP a privé le GTR de liquidités dont il avait grandement besoin. Jusqu’à ce qu’il livre le réseau de train léger, le GTR n’obtenait pas son paiement final de plus de 200 millions de dollars, alors que les coûts – y compris le service de la dette de 300 millions de dollars – ne cessaient de s’accumuler.

Chargement de l’image Le tunnel du train léger d'Ottawa en construction, en 2017 (archives). Photo : Ville d'Ottawa

Le GTR subissait d’énormes pressions financières à cause de ce modèle , a affirmé Me Adair à Nancy Schepers, suggérant ainsi que le consortium se faisait tuer financièrement .

Mme Schepers a réfuté cette affirmation en soutenant que les partenaires du GTR (c’est-à-dire SNC-Lavalin, ACS Infrastructure et Ellis Don) étaient de grands acteurs du milieu qui auraient dû savoir ce qu’ils faisaient.

Néanmoins, a poursuivi Me Adair, le GTR ne pouvait pas se permettre de reporter la date de livraison du projet, mais qu’en même temps, il ne pouvait pas demander à la Ville de ne pas exécuter le contrat, puisque ce n’est pas une option dans les PPP .

Le principe directeur doit toujours être de déterminer ce qui est dans l'intérêt supérieur de la population d’Ottawa, peu importe ce que dit le contrat , a suggéré Me Adair à Nancy Schepers.

Chargement de l’image Le train léger d'Ottawa a été affecté par de multiples problèmes depuis son inauguration en 2019, dont beaucoup de retards et deux déraillements (archives). Photo : Radio-Canada / Nicholas Cléroux

Ce n’est pas la première fois, cette semaine, que les avocats de la commission ont laissé entendre que le maintien du contrat par la Ville - ou du moins, sa mise en application au sens le plus strict du terme - a nui non seulement aux partenaires du GTR , mais aussi à la population d’Ottawa.

Vendredi, l’ancien président-directeur général du GTR , Antonio Estrada, témoignera, entre autres, sur la façon dont la Ville a géré le trou de la rue Rideau.

Jeudi, il est prévu que Yves Declercq d’Alstom et Manuel Rivaya de OLRT Constructors témoignent dans le cadre de ces audiences publiques.