Des finissants en sciences comptables forcés de passer leur examen à l’extérieur

À compter de septembre, il ne sera plus possible pour les étudiants finissants au Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en sciences comptables de se soumettre à leur examen final ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette décision, qui s’applique à deux autres régions du Québec, a été prise par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). Elle ne fait pas l’affaire de la cohorte finale d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), dont fait partie Sandrine Lemay.

Les enseignants l’ont appris après que la décision eut été prise. On a été informés par courriel lundi qu’il n’y aurait que cinq centres d’examens cette année et qu’ils fermaient celui de Chicoutimi, de Rimouski et de Rouyn-Noranda. La fermeture de ces centres-là touche environ 40 étudiants cette année et pourrait toucher d’autres étudiants qui voudraient devenir CPA dans nos régions , déplore Sandrine Lemay.

L’examen de 13 heures s’échelonne sur trois jours. Les étudiants s’étaient inscrits au DESS en sachant qu’ils pourraient faire leur examen à Chicoutimi.

Trois mois avant notre examen, on a ce stress supplémentaire-là de devoir se rendre à Québec ou dans un autre grand centre au lieu de le faire dans un petit groupe de 12 dans notre université. C’était beaucoup moins stressant que de se rendre dans un centre avec 200 étudiants , pointe la future comptable professionnelle agréée.

Des coûts supplémentaires

L’étudiante et ses collègues déplorent également le fait qu’ils engageront des frais supplémentaires pour se rendre au centre où ils passeront l’examen final.

Juste l’examen de l’Ordre coûte 2200 $, plus les frais qu’on nous ajoute. Pendant ces trois mois-là, on ne peut pas travailler parce qu’on étudie à temps plein , dit-elle. Sandrine Lemay précise que les élèves sont admissibles à une compensation monétaire, laquelle ne couvrirait même pas l’essence et une nuit à l’hôtel.

L’Ordre a justifié sa décision par le manque de moyens technologiques. Autrefois, les ressources étaient existantes à Chicoutimi et la situation n’a pas changé, ce qui rend Sandrine Lemay perplexe.

Ils ont décidé de nous abandonner et de ne plus nous soutenir en tant qu’étudiants en région éloignée. Pourtant, ils ont besoin de professionnels dans ces régions-là. Le message qu’ils passent, c’est qu’ils s’en vont dans les grands centres , dénonce-t-elle.

Les étudiants ignorent s’il est approprié de mettre en branle des moyens de pression, puisqu’ils se sentent délaissés par l’Ordre des CPA. Ils se sentent toutefois soutenus par leurs enseignants.

Bien qu’il soit mince, l’espoir d’une volte-face demeure.

Avec Frédéric Tremblay