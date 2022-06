De la microbrasserie à la ferme : récupérer la drêche de l’Est-du-Québec pour le bétail

Contrairement aux brasseries Molson-Coors et Labatt , qui exportent 80 % de leurs drêches chez des agriculteurs américains, la grande majorité des microbrasseries de l’Est-du-Québec donnent ce résidu à des producteurs locaux, qui s’en servent pour nourrir leurs bêtes.

Je trouve vraiment déplorable que la majorité de la drêche produite ici ne soit pas distribuée à des agriculteurs québécois , affirme Jean-François Nellis, copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou.

Le brasseur de Percé reçoit beaucoup d’appels d’agriculteurs de la région qui souhaitent récupérer les résidus des grains qui ont servi à la fabrication de la bière pour nourrir leur bétail de cette substance riche en vitamines et en protéines. Venez chez nous, on va vous la fournir gratuitement , explique-t-il.

M. Nellis mentionne qu'il donne chaque année 250 tonnes de drêche à une dizaine de producteurs de la MRC du Rocher-Percé, tous situés à moins de 15 kilomètres de la microbrasserie.

Du malt à l’étable

Dans sa grange, Carroll Malenfant, copropriétaire de la Ferme Le Beaulieu, répand un seau rempli de drêche pour ses vaches laitières, qui se précipitent et engloutissent le tout rapidement. Pour elles, c’est comme un beau bol de gruau chaud le matin , explique Lise Beaulieu, l'autre copropriétaire de la ferme située à Baie-des-Sables.

Chargement de l’image Lise Beaulieu et Carroll Malenfant assurent la relève de la Ferme Le Beaulieu, à Baie-des-Sables. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Chaque semaine, Mme Beaulieu va chercher des kilos de drêche à L’Octant, une microbrasserie de Rimouski.

Pour Hugues Turcotte, copropriétaire de la microbrasserie, cet arrangement convient à tout le monde. Ça fait plaisir aux agriculteurs et ça nous permet de nous débarrasser rapidement de toute cette drêche , raconte-t-il.

Chargement de l’image La drêche est le résidu issu de la production de la bière. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

Cette entente informelle est loin d’être la seule dans la région. La plupart des microbrasseries de l’Est-du-Québec proposent leurs drêches à des producteurs locaux.

Une proximité qui permet à ces derniers de réduire le coût du transport de cette denrée alimentaire, alors que l'augmentation des dépenses dues à l'inflation leur rend déjà la vie dure.

Récupérer pour ne pas gaspiller

D’autres vont encore plus loin. La microbrasserie Le Naufrageur, à Carleton-sur-Mer, fournit sa drêche à un agriculteur de Hope en échange de viande de bœuf, qu'elle utilise ensuite dans son restaurant. C'est vraiment circulaire comme modèle économique , commente le copropriétaire de l'établissement Philippe Gauthier.

Guillaume Savard, copropriétaire de la microbrasserie Le Ketch, à Sainte-Flavie, pratique aussi ce genre de troc pour réduire le gaspillage. Ça diminue l’empreinte de ce qu’on peut faire en faisant de la bière , souligne-t-il.

Mme Beaulieu, à Baie-des-Sables, croit que ce type d'économie circulaire, où le déchet de l'un devient la richesse de l'autre, devrait être encouragé et privilégié le plus souvent possible.

C'est vraiment important, il ne devrait pas y avoir autant de gaspillage planétairement et il y en a énormément. On est une petite goutte d'eau dans l'océan , estime-t-elle.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux