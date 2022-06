Éric Duhaime de passage dans la région...avec Mario Lyonnais?

Pour commencer sa tournée préélectorale, le Parti conservateur du Québec (PCQ) participera à un événement avec ses candidats au centre communautaire des Ormeaux à Trois-Rivières, jeudi soir.

Éric Duhaime aimerait bien y voir Mario Lyonnais, mais le préfet de la MRC de Bécancour est encore en réflexion, selon le chef conservateur.

« C'est la seule circonscription où on n’a pas encore annoncé de candidat. Quelques personnes ont été approchées, mais Mario Lyonnais a de loin le profil le plus intéressant » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

S’il se porte candidat, Mario Lyonnais affrontera le député caquiste sortant, Donald Martel, dans la circonscription de Nicolet-Bécancour.

Du côté de Québec Solidaire, la candidature de Jacques Thériault Watso a été confirmée mercredi.

Marie-Josée Jacques sera candidate pour le Parti libéral du Québec.

En Mauricie, toutes les circonscriptions affichent un candidat sous la bannière du PCQ.

Éric Duhaime estime que son parti compte plus de 4000 membres en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Le coût de la vie et les impôts comme dossiers prioritaires

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Éric Duhaime a expliqué que la hausse du coût de la vie sera son cheval de bataille lors de la campagne électorale.

Dans la région, comme partout ailleurs au Québec, on me parle d’une chose: le prix de l’essence. C’est frappant. J’étais à l'Assemblée nationale la semaine dernière et la CAQ nous parlait de langue, de l’adoption du projet de loi 96, ensuite de l’immigration… Je suis sorti de cette bulle-là et personne ne me parle de ça. Les gens me parlent des taux d’intérêt et du prix de l’épicerie. , a raconté Éric Duhaime.

Pour lutter contre l'inflation, il propose de réduire la taxe sur le prix de l'essence et de réduire les impôts sur les premiers 20 000 dollars.