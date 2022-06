L’Espace bleu de Charlevoix verra le jour à Baie-Saint-Paul

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi un investissement de plus de 30 millions de dollars pour l’aménagement d’un Espace bleu dans l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie, à Baie-Saint-Paul. L’initiative vise à mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la région de Charlevoix ainsi que « les héroïnes et héros » qui l’ont façonnée au fil des ans.