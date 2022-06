Uber lance ses services à Sherbrooke

Uber fera désormais partie du quotidien des Sherbrookois qui voudront se déplacer dans la municipalité et les environs.

L’application de l'entreprise est maintenant opérationnelle sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Il est possible d’appeler un chauffeur et d’utiliser des taxis Uber comme nouveau mode de transport.

« Je pourrais vous dire qu’on est assez confiants qu’au courant de la journée, mais aussi au courant des prochaines semaines [Uber offrira de plus en plus de services à Sherbrooke]. On a de l’expérience : ce n’est pas la première fois qu’on lance de nouveaux marchés. » — Une citation de Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour le Québec chez Uber

La compagnie avait d'ailleurs commencé à recruter des chauffeurs dès le début du mois dans la municipalité. Une dizaine de chauffeurs avaient alors fait le déplacement. La compagnie avait profité pour annoncer qu’elle s'installera dans plusieurs autres villes du Québec à partir du 14 juin.

Un service sécuritaire

Le gestionnaire des affaires publiques pour le Québec chez Uber, Jonathan Hamel, est convaincu que le service sera bien reçu, autant chez les chauffeurs qu’auprès des futurs passagers. On veut que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité. L’été s’en vient, avec la levée des restrictions, on commence à sortir au restaurant, aller chez des amis, les vacances s’en viennent, c’est une option sécuritaire supplémentaire pour rentrer à la maison.

M. Hamel a rappelé que tous les chauffeurs d'Uber devront d'abord subir une vérification de leur casier judiciaire et que des sondages seront envoyés par textos après chaque course aux passagers et aux chauffeurs pour évaluer le trajet.

Les chauffeurs travailleront de manière indépendante et contrôleront leurs horaires.