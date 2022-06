Décret ministériel demandé pour l’urgence de Fortierville : Nicolet donne son appui

Nicolet appuie la MRC de Bécancour dans ses démarches auprès de Québec pour assurer l'avenir de l'urgence de Fortierville. Depuis le 1er juin, l'urgence ferme à 20 h, plutôt qu'à minuit et n’a donc plus accès à des médecins dépanneurs.

En ouvrant que 16 h par jour, la loi stipule que le centre multiservice de santé et de services sociaux n'a pas accès à des médecins dépanneurs.

Or, en février 2020, la municipalité s'était pliée aux demandes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) en acceptant de fermer l'urgence la nuit.

La MRC de Bécancour demande donc à Québec d'adopter un décret ministériel pour assouplir les règles.

En soutien à la municipalité de Fortierville, les élus de Nicolet ont adopté une résolution lundi soir pour appuyer la MRC de Bécancour dans sa demande.

« Il n’y a jamais assez de voix quand il y a des coupures de services de proximité. C’est pour réitérer l'importance d'avoir des services de santé qu’on a tenu à être solidaire avec Fortierville. » — Une citation de Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Les investissements en santé doivent suivre les investissements économiques, selon Geneviève Dubois

La première magistrate concède que la pénurie de main-d'œuvre frappe le milieu hospitalier, mais estime que le gouvernement doit trouver des alternatives.

On parle de 3 000 à 4 000 emplois qui s’en viennent dans le parc industriel de Bécancour, alors c’est un peu incohérent qu’on ne soit pas capable d’offrir des services de santé. , affirme Geneviève Dubois.

À la suite du passage du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à Bécancour, mardi, la mairesse de Nicolet se dit satisfaite de la restructuration annoncée.