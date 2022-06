Le service 911 de Toronto a besoin de plus de personnel, selon un audit

Le volume d'appels et les problèmes de personnel ont été au cœur des retards qui ont vu au moins 13 260 appelants attendre plus d'une minute pour obtenir une réponse en 2021, et au moins 424 appelants attendre plus de quatre minutes, selon un audit du centre d'appels, publié mercredi.

La norme minimale en vigueur impose de répondre à 90 % de tous les appels 911 dans un délai de 15 secondes.

Le centre, qui est géré par le Service de police de Toronto, devrait s'assurer que davantage de personnel disponible et/ou déployable est en place, en particulier pendant les périodes de pointe , a écrit la vérificatrice générale Beverly Romeo-Beehler.

Le rapport formule 26 recommandations, dont l'établissement de nouvelles exigences minimales en matière de dotation, le développement de systèmes de données pour mieux comprendre et améliorer le rendement, la création de campagnes de sensibilisation du public sur le moment où il faut appeler le 911, et l'établissement d'une taxe sur le 911 pour aider à moderniser les services d'urgence de la ville.

« D'autres stratégies sont nécessaires pour minimiser les congés de maladie du personnel, les blessés en service, les heures supplémentaires, et pour améliorer le processus de recrutement, la rétention, ainsi que la santé et le bien-être des opérateurs de communication. » — Une citation de Conclusions de Beverly Romeo-Beehler, vérificatrice générale de Toronto

Redevance

La direction du Service de police de Toronto a assuré qu'elle travaillait à apporter des améliorations, mais qu'elle était limitée par les ressources financières.

Une redevance nécessiterait une nouvelle législation de la province. L'Ontario et le Manitoba sont les deux seules provinces qui n'imposent actuellement pas de redevance mensuelle pour les services 911.

Selon le rapport, une taxe d'un dollar par utilisateur de téléphone cellulaire à Toronto pourrait rapporter environ 28,8 millions de dollars par année.

Une enquête menée par CBC News plus tôt cette année a révélé que les longs délais d'attente pour le service 911 illustrent la crise que traverse ce service d'urgence, en difficulté pour conserver son personnel dans un contexte de pénurie alimentée par l'épuisement professionnel, et qui desserre une ville de près de trois millions de personnes.

Un opérateur a reconnu lui-même que le centre ne remplissait pas son devoir envers le public.

Nous avons tous pris ce travail pour aider les gens, nous avons tous pris ce travail pour répondre à votre appel, pour être là - et nous ne pouvons pas le faire , déplore-t-il.

Prendre son mal en patience

Pendant les périodes de pointe, l'audit a également trouvé des exemples où le nombre de preneurs d'appels était inférieur au minimum requis pour cette période - avec seulement six opérateurs, sur les 13 requis, travaillant.

Les problèmes de dotation en personnel ont imposé des heures supplémentaires presque tous les jours. En 2019, le centre d'appels a payé des heures supplémentaires 361 jours par an, et 356 jours en 2020.

De 2018 à 2021, il n'y a eu que trois jours sans absence du personnel, et le nombre d'opérateurs en arrêt maladie allait de un à 32 sur un jour donné.

Rien que sur l'année dernière, 37 opérateurs sur plus de 200 ont démissionné du centre d'appels.

Chargement de l’image Samantha Goldsilver déplore que son appel ait été mis en attente lorsqu'elle a composé le 911 pour sa fille, évanouie alors qu'elles faisaient du magasinage à Toronto. Photo : Angelina King / CBC

Cette crise interne se répercute à l’autre bout du fil, comme en témoigne Samantha Goldsilver qui a assisté à l’évanouissement de sa fille puis attendu, impuissante, qu’un opérateur du 911 lui réponde.

Nous avons été mis en attente, ce qui a été l'un des moments les plus terrifiants de ma vie, quelque chose que je ne souhaite à personne , se souvient Mme Goldsilver.

Une organisation paramédicale bénévole se trouvait là par hasard et est entrée en action pour s’occuper de sa fille mais l'expérience a ébranlé Mme Goldsilver.

« C'est absolument terrifiant et effrayant de penser que cela se produit dans toute la ville [...]. Quelqu'un va réellement perdre sa vie parce qu'il est en attente et ce n'est pas acceptable à Toronto. » — Une citation de Samantha Goldsilver, résidente de Toronto

Plus de la moitié ne sont pas des urgences

L'audit a révélé aussi que 57 % des appels passés au centre entre juillet 2018 et juillet 2021 ne concernaient pas des urgences.

Environ 18 % d'entre eux étaient des gens qui raccrochaient, 3 % des appels composés par erreur, 12 % ne concernaient pas la police ou les services d'urgence, 14 % demandaient des conseils et 10 % concernaient des non-urgences sans danger ou blessure imminente ou potentielle.

La sensibilisation et l'éducation du public doivent être accrues, ce qui devrait contribuer à réduire le volume d'appels au 911 qui ne sont pas des urgences ou des problèmes de police, ça pourrait également réduire la demande de ressources policières de première ligne , peut-on lire dans le rapport.

L'audit sera présenté à la Commission des services policiers de Toronto le 22 juin.

D'après les informations de Nicole Brockbank