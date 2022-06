Le ministère de la Défense lance une consultation publique à Sherbrooke en Estrie

Le ministère de la Défense organise une vaste consultation publique, afin que les citoyens se prononcent sur l’usage des manèges militaires de Sherbrooke.

Les citoyens qui voudront se prononcer devront le faire par courriel, dans le cadre d’un processus qui doit s’échelonner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon un communiqué émis par le ministère.

Préserver le patrimoine et acceuillir les réservistes de l'armée

La municipalité accueillait les réservistes des Forces armées canadiennes sur deux différents sites : celui du manège Gaétan-Côté sur la rue Belvédère, et celui de la rue William, a expliqué le ministère.

Chargement de l’image Le manège militaire de la rue William à Sherbrooke (archives). Photo : Radio-Canada / ICI

Or, ces deux manèges sont en rénovation, ou en très mauvais état, et sont donc fermés pour le moment. Avec ces consultations, nous voulons définir les infrastructures dont elles ont besoin pour opérer efficacement tout en reconnaissant l'importance du patrimoine bâti pour les gens de la région , a commenté dans un communiqué la ministre de la Défense nationale Anita Anand. Nous sommes résolus à faire en sorte que notre Force de réserve soit bien entraînée, bien équipée et bien préparée pour les opérations au pays et à l’étranger.

Des consultations publiques doivent donc se dérouler par courriel jusqu’au 1er août.

Par la suite, le ministère de la Défense prévoit continuer d'interagir avec les citoyens afin d’obtenir leurs différents avis.

Ce processus est jugé important, parce que les deux manèges militaires de Sherbrooke ne répondent plus aux besoins des réservistes.