Mort d’un bébé dans un motel d’Ottawa : des questions sur la gestion de l’itinérance

Le 22 mars au matin, les ambulanciers paramédicaux ont répondu à un appel concernant un bébé dont les signes vitaux étaient absents au Ottawa Inn. Son décès a été déclaré plus tard à l’hôpital, a indiqué le Service de police d’Ottawa (SPO) dans une déclaration écrite.

La Section des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants de la police d’Ottawa enquête sur l’événement. Le SPO n’a pas voulu fournir plus de détails.

Le motel Ottawa Inn, situé sur le chemin Montréal, dans le quartier Vanier, à l’est du centre-ville, est l’un des 23 hôtels, motels et établissements postsecondaires qui ont conclu des ententes avec la municipalité pour loger des personnes sans-abri.

Le programme géré par la Ville vise à fournir des solutions temporaires lorsque les refuges familiaux sont au maximum de leur capacité. Cependant, près de 21 000 personnes à Ottawa ont dû recourir à ces refuges dits hors site depuis 2014, dont un bon nombre y sont restées pendant des mois, voire des années.

Bien que plusieurs questions demeurent sans réponse sur les circonstances entourant le décès du bébé, l’incident a néanmoins soulevé des préoccupations quant à la sécurité des refuges hors site et à la qualité du soutien fourni par la Ville.

Une tragédie , dit Mathieu Fleury

Le conseiller municipal de quartier Rideau-Vanier, où se trouve le motel Ottawa Inn, Mathieu Fleury, soutient qu’ il y a eu un certain nombre d’incidents dans des motels et des hôtels, particulièrement là où les familles vivent trop longtemps .

Selon lui, les usagers sont habituellement des personnes ayant simplement besoin d’aide financière pour pouvoir obtenir un logement plus permanent; d’autres ont des besoins plus complexes et bénéficieraient de services d’aide plus solides, que ce soit pour des troubles de santé mentale ou de la dépendance.

C’est pourquoi M. Fleury croit qu’il devrait toujours y avoir du personnel sur place, afin que ces clients aient accès à un soutien constant et fiable. Les services actuellement disponibles ne sont pas suffisants, avance-t-il.

Je ne crois pas que c’est une situation juste pour le personnel des motels et des hôtels ni pour les familles qui ont des besoins complexes et qui ont besoin de soutien adéquat , affirme le conseiller municipal.

La Ville fuit ses responsabilités, selon la ZAC Vanier

La directrice générale de la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) de Vanier, Nathalie Carrier, raconte avoir été contactée par le propriétaire du motel Ottawa Inn à la suite de l’incident survenu en mars. C’était assez traumatisant pour le personnel qui travaillait ce jour-là, dit-elle, et ils avaient besoin de soutien en santé mentale.

Selon Mme Carrier, la population de sans-abri d’Ottawa et les entreprises locales ont besoin que la Municipalité redouble d’efforts. Nous constatons qu’il y a de plus en plus de responsabilités mises sur les épaules de propriétaires d’entreprises privées à fournir des services qui devraient être fournis par la Ville , affirme-t-elle.

Cela ne devrait pas incomber aux entreprises locales, croit Mme Carrier, puisqu’elles et leur personnel ne sont pas équipés pour fournir les services requis dans certains de ces cas les plus traumatisants .

« Ce sont des responsabilités que la Ville devrait assumer, mais [elle] semble fuir certaines de ses responsabilités à l’égard des clients qu’elle sert et des personnes les plus vulnérables dans nos rues. » — Une citation de Nathalie Carrier, directrice générale de la ZAC Vanier

Du personnel qui gère des besoins plus complexes

Le président de l’entreprise propriétaire du motel Ottawa Inn, Mathieu Mault, a refusé la demande d’entrevue de CBC, invoquant la confidentialité des renseignements personnels des clients.

Il a toutefois envoyé une déclaration par courriel disant que tout incident à l’Ottawa Inn est traité avec sérieux et évalué au moyen d’une évaluation interne .

Alors que nous accueillons des clients qui ont des besoins complexes, nous revoyons continuellement nos protocoles de sécurité pour nous assurer que la santé et la sécurité de tous les clients et du personnel sont primordiales , a écrit Mathieu Mault.

En réponse à une question de Mathieu Fleury sur le soutien offert dans les refuges hors site, la Ville d’Ottawa a déclaré que quiconque entre dans le système de refuges de la Municipalité se voit attribuer un travailleur social qui fournit un soutien social.

Ces travailleurs font des efforts raisonnables pour rencontrer les ménages toutes les deux semaines , a déclaré la Ville, ajoutant que la pandémie a temporairement limité les rencontres en personne.

Grâce à ces intervenants, les gens ont accès à une vaste gamme de mesures de soutien et de services, bien que l’accès à ces services soit volontaire, précise la Ville.

Certains ménages ont des besoins plus complexes et bénéficieraient de ressources supplémentaires en gestion de cas , indique la municipalité. Par conséquent, la Ville d’Ottawa dit collaborer avec des partenaires communautaires pour offrir un soutien plus intensif et créer plus de postes dans les services sociaux.

Selon Mathieu Mault, le motel Ottawa Inn explore des façons d’offrir un soutien supplémentaire aux clients, y compris un espace de socialisation, la préparation de repas et le développement de compétences.

« Malheureusement, la Ville d’Ottawa ne dispose d’aucun financement pour de telles initiatives de soutien sur place. Nous nous tournons vers les partenaires communautaires et cherchons à obtenir des subventions pour financer le développement de ce nouvel espace. » — Une citation de Extrait de la déclaration écrite de Mathieu Mault, président de l’entreprise propriétaire du motel Ottawa Inn

En réponse aux questions de CBC, la Ville a indiqué que le SPO et la Société d’aide à l’enfance enquêtent sur l’incident. Par conséquent, il n’appartient pas à la Ville de mener une enquête ou de tirer des conclusions au sujet de cet incident en particulier , indique-t-on par écrit.

La Ville examine toutefois ses processus et services internes pour s’assurer que les ménages reçoivent un bon soutien lorsqu’ils ont besoin de services d’hébergement , peut-on lire.