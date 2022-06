Les expériences immersives de Moment Factory suscitent la curiosité en Abitibi

Une vingtaine de citoyens, hôteliers et restaurateurs ont pu en apprendre un peu plus mercredi soir sur le projet touristique d’envergure Anisipi, qui sera lancé officiellement le 8 juillet, sur le territoire de la MRC Abitibi.

L’objectif est double avec cette rencontre publique, c'est-à-dire informer les citoyens, mais aussi informer les hôteliers et les restaurateurs. Ces derniers vont faire la promotion de l'événement comme tel parce que naturellement, ils seront visités par les touristes et ils pourront vendre le produit , explique Bernard Blais, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la Ville d’Amos.

Une autre rencontre avec une quarantaine de riverains du lac Beauchamp a aussi eu lieu la semaine dernière. On s’est adressé directement à eux parce qu’ils sont touchés par le spectacle au niveau de la plage municipale. La réception est très positive , affirme M. Blais.

Cette fois-ci, la présentation a de nouveau fait un tour d’horizon des dix éléments qui composeront le parc thématique sur la ressource hydrique Anisipi.

Chargement de l’image André Lemay, citoyen d'Amos, était présent pour obtenir certaines précisions, notamment sur les éléments mis en place avec Moment Factory. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

D’abord, les visiteurs auront gratuitement accès au Pavillon d'interprétation de l'esker à Saint-Mathieu-d’Harricana, aux circuits de ponts couverts et de fontaines artistiques, à l’exposition d’oriflammes réalisés par des artistes anishinabes et au parcours citatif au centre-ville d’Amos.

Moment Factory s’installe

Mais tous les sens sont braqués sur les expériences immersives développées par Moment Factory et qui offriront un regard nouveau sur le puits municipal, le Refuge Pageau, le lac Beauchamp et la relation des Abitibiwinniks avec l’eau, à Pikogan. On a précisé les horaires, les tarifs et la façon de procéder pour acheter des billets en ligne.

On est à trois semaines officiellement du lancement, mais il faut comprendre qu’actuellement, on est en work in progress pour tester des zones. Moment Factory finalise son montage et dans quelques semaines, je dirais deux semaines, on va commencer à faire des groupes tests, on va amener des gens pour évaluer des spectacles, peut-être réaligner certaines affaires, ça va bouger de plus en plus dans les prochaines semaines , souligne Bernard Blais.

Des citoyens emballés

Chargement de l’image Venue s’informer pour bien planifier ses activités avec la visite qu’elle attend cet été, Louise Blais a aussi trouvé le concept fort intéressant. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Je voulais avoir certaines précisions. Le projet m’emballait, mais je voulais aussi savoir comment bien gérer le tout. Je veux bien orchestrer tout ça, selon le nombre de jours où ma visite sera là, parce qu’ils viennent en même temps que H20 [le festival]. Ça devrait être spectaculaire. Ça devrait être intéressant pour les gens de découvrir des attractions qu’on a déjà, mais qui vont avoir un cachet particulier grâce à Moment Factory , fait valoir Louise Blais, citoyenne d’Amos.

Ça va être quatre beaux spectacles. J’ai l’impression que je vais acheter tout ça, ces quatre spectacles-là. C’est définitivement un bel événement, pas juste pour Amos, mais pour la région. J’espère que les gens vont se déplacer pour venir voir ça , souhaite André Lemay.

Anisipi fera mieux connaître l’importance de protéger l’eau, selon l’hôtelier Jean-Pier Frigon, grâce au fort potentiel touristique que présente ce projet d’envergure.

Chargement de l’image Jean-Pier Frigon, citoyen et hôtelier d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est un très gros projet qu’on va découvrir tous ensemble. C’est très important, parce qu’il va nous permettre de mettre en valeur la qualité de l’eau, la ressource qu’est l’eau à Amos. Je pense que dans les prochaines années, l’eau va devenir une valeur très importante sur la planète, plus que l’or. C’est pour ça qu’il faut la préserver et la mettre en valeur, l’expliquer aux gens. Ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours été un peu sensible à ça , affirme-t-il.

Jean-Pier Frigon avait insisté en 2001 pour qu'Amos s’inscrive au concours international de dégustation de l’eau qu’elle a remporté à Berkeley Springs, en Virginie occidentale.