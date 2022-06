Un vétéran attend pour un médecin de famille depuis 11 ans

Matt Dobson est déménagé à l’Île-du-Prince-Édouard cette année-là après avoir été libéré de la marine pour des raisons médicales. Il souffrait de dépression et de stress post-traumatique.

C’est alors qu’il a mis son nom sur la liste provinciale. Après huit ans, il a téléphoné pour vérifier quand il pourrait avoir accès à un médecin.

Ils m’ont dit que mon nom n’était plus sur la liste. Ils ont enlevé tout le monde qui y était depuis plus de quatre ans. Alors j’ai dû remettre mon nom et recommencer , déplore-t-il.

Après cet appel, il a tenté de contacter une douzaine de médecins pour vérifier s’ils pourraient le prendre comme patient, sans succès.

Lui et sa fiancée Angie Brighty disent qu’obtenir des soins primaires est une véritable bataille de tous les jours.

Chargement de l’image La conjointe de Matt Dobson, Angie Brighty, est inquiète pour sa sécurité. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Nous sommes allés dans des salles d’urgence ensemble et avons attendu des heures et des heures avant de voir un médecin , raconte Mme Brighty.

Elle ajoute que les cliniques sans rendez-vous valent ce qu’elles valent, mais que pour une personne avec un historique médical comme celui de son conjoint, elles ne sont pas idéales.

Matt a besoin de quelqu’un avec qui il peut parler, qui va prendre le temps de réviser son historique médical et trouver ce dont il a besoin. Les cliniques sans rendez-vous ne s’approchent même pas de ses besoins , déplore-t-elle.

Matt Dobson a servi dans le golfe Persique en 2005 et depuis, sa vie est un combat quotidien .

Il n’a pas pu travailler depuis deux ans et Angie Brighty craint pour sa sécurité.

« Matt ne sera peut-être pas là demain si personne ne lui vient en aide. » — Une citation de Angie Brighty, conjointe

Il utilise les cliniques sans rendez-vous pour obtenir le renouvellement de prescriptions et consulte un psychiatre du ministère des anciens Combattants.

S’il dit se sentir bien ces jours-ci, il admet qu’il a parfois des pensées suicidaires.

23 000 personnes attendent

Il y a 23 000 personnes sur la liste d’attente de l’île.

Santé Î.-P.-É. a annoncé récemment le départ de trois médecins de famille dans la région de Charlottetown, ce qui va priver 5000 autres personnes d’un médecin.

Dans un courriel, Santé Î.-P.-É indique qu’elle ne retire pas les noms des patients après quatre ans et que des médecins sont affectés aux insulaires en ordre chronologique.

Si 11 ans apparaissent comme un long délai, Santé Î.-P.-É ajoute que l’attente dépend de la région où se trouve le patient. Dans la région de Queens, le délai moyen est de 8 ans.

Pour Matt Dobson, c’est une preuve supplémentaire que le système est brisé.

Je ne vois pas de solution maintenant , dit-il.

C’est triste parce que je sais qu’il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont de la difficulté et ont besoin de soins primaires, quelqu’un sur qui ils peuvent compter quand ils ont besoin d’un rendez-vous. Mais je ne vois pas de façon de s’en sortir à court terme , déplore-t-il.

