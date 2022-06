Veille d’orages violents dans plusieurs secteurs de l’Outaouais et d’Ottawa

Selon Environnement Canada, les secteurs de la réserve Papineau-Labelle, de la rivière du Lièvre, de Low-Wakefield, de Maniwaki-Gracefield et de Papineauville-Chénéville sont concernés, du côté de l'Outaouais. En Ontario, il s'agit des secteurs d'Ottawa Nord-Kanata-Orléans et d'Ottawa Sud-Richmond-Metcalfe.

Le temps chaud et humide prévu jeudi sera propice au développement d'orages violents en après-midi. Les conditions sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades. Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles.

Il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles, indique Environnement Canada.

Environnement Canada précise donc que les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d'eau et rappelle que la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année.

En cas de tornade, ou si une alerte de tornade a été émise, il est recommandé de rentrer à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur. Les personnes qui se trouvent dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire doivent se réfugier dans un bâtiment solide si elles le peuvent. En dernier ressort, il est conseillé de se coucher sur le sol dans un endroit bas et de protéger sa tête des objets projetés. Enfin, quand le tonnerre gronde, Environnement Canada rappelle qu'il faut rentrer se mettre à l'abri à l'intérieur.

Dans un message diffusé sur son site internet, Air Canada a indiqué que les risques potentiels d'orages pourraient perturber ses vols à l'aéroport d'Ottawa. Il est donc conseillé de vérifier l'état de son vol.

Des orages violents plus fréquents

Plus de trois semaines après la violente tempête qui a balayé la région d'Ottawa, de l'est ontarien et de l'Outaouais, la prudence est forcément de mise, expliquait Marc-André Fournier, un chasseur de tempêtes qui gère la page Facebook Alerte Météo Outaouais, en entrevue du Téléjournal Ottawa-Gatineau, mercredi.

[Jeudi], on va avoir une masse d'air vraiment instable, vraiment humide, vraiment chaude aussi. Donc on s'attend à du 38 avec humidex environ. On va avoir un cisaillement, un changement de masse d'air froid qui va rentrer dans l'équation. On risque d'avoir évidemment la combinaison de tout ça juste au-dessus de nos têtes. C'est à ce moment-là qu'on peut envisager du temps violent , a-t-il expliqué.

« On a vraiment un scénario parfait pour les ingrédients qui vont nous donner la formation d'orages vraiment violents. » — Une citation de Marc-André Fournier, chasseur de tempêtes de l'Outaouais

Selon lui, ce genre de phénomène est amené à se répéter cet été et dans les années à venir aussi