Alerte d’orages violents dans plusieurs secteurs de l’Outaouais

Selon Environnement Canada, les secteurs de la réserve Papineau-Labelle, de la rivière du Lièvre, de Low-Wakefield, de Maniwaki-Gracefield, de Papineauville-Chénéville sont concernés, ainsi que les secteurs de Fort William-Shawville, de Rapides-des-Joachims et la réserve faunique La Vérendrye.

Le temps chaud et humide prévu jeudi sera propice au développement d'orages violents en après-midi.

Les menaces principales associées à ces orages sont de fortes rafales de vent ainsi que de la pluie torrentielle. Un potentiel de tornade est aussi présent pour la journée, indique-t-on.

Environnement Canada précise donc que les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d'eau et rappelle que la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année.

Il est conseillé, quand le tonnerre gronde, de rentrer se mettre à l'abri à l'intérieur.