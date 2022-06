Une patiente de Montfort retrouvée dehors 27 h après sa disparition, selon sa fille

Christina Hajjar explique que sa mère a quitté l'Hôpital Montfort en ne portant rien d'autre sur elle qu'une robe et des pantoufles .

Environ 27 heures se sont écoulées avant que la femme ne soit retrouvée par la police, selon sa fille.

Mme Hajjar a demandé à sa mère ce qu'elle faisait pendant ces longues heures, avant d'être découverte.

Elle a répondu : "J'ai prié et j'ai crié et j'ai prié et j'ai crié encore. Et quand je n'ai plus pu crier, j'ai juste pensé que j'allais mourir là".

Trouvée près de l'hôpital

Mme Hajjar a appris pour la première fois que sa mère avait quitté l'hôpital lorsque le personnel l'a appelée vers 14 h, le 10 juin, pour signaler qu'elle était sortie et n'était pas revenue.

L'Hôpital lui a dit qu'ils cherchaient sa mère, mais ce n'est que plus tard que Mme Hajjar a su qu'elle avait en fait disparu environ cinq heures plus tôt.

Mme Hajjar n'a pas pu participer aux recherches, étant installée à Brampton, et alors qu’elle venait de recevoir un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, raconte-t-elle.

Chargement de l’image Christina Hajjar, qui vit à Brampton, en Ontario, dit que sa mère ne portait qu'une robe et des pantoufles lorsqu'elle a passé la nuit de vendredi dernier à l'extérieur. Photo : Gracieuseté Christina Hajjar

À la fin de la journée vendredi, Mme Hajjar a cependant décidé d'appeler la police d'Ottawa. Puis, quand elle s'est réveillée le samedi sans nouvelles, elle a signalé la disparition de sa mère.

La police d'Ottawa a confirmé avoir reçu un appel juste après 9 h 30, le samedi, au sujet d'une femme de 64 ans portée disparue d'un Hôpital, sur le chemin Montréal.

La femme a finalement été retrouvée par la police, près de l'hôpital , à 12 h 12. et a subi un bilan de santé des ambulanciers paramédicaux, selon la police.

L'Hôpital très préoccupé par cette disparition

Un porte-parole de l’Hôpital Montfort a déclaré que l’établissement de santé est très préoccupé par cette situation et a présenté ses excuses à la patiente et à sa famille. CBC News a décidé de ne pas nommer la patiente afin de protéger sa vie privée.

L'Hôpital a également décidé de mener une enquête interne, selon une déclaration envoyée par courriel.

Il est essentiel pour nous de comprendre ce qui s'est passé et de passer en revue tout ce qui peut être fait pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise , indique-t-on.

La politique de l’Hôpital concernant des patients disparus stipule que le personnel cherche d'abord dans l'unité où la personne a été admise, puis dans d'autres services, y compris les zones verrouillées, puis ensuite, les terrains de l'Hôpital, a ajouté le porte-parole.

Chargement de l’image L'Hôpital Montfort dit qu'il mène une enquête interne pour éviter des situations similaires à l'avenir (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le porte-parole n'a pas indiqué si l'Hôpital a contacté la police dans cette affaire ni où exactement la femme a été retrouvée et pourquoi elle n'a pas été repérée lorsque le personnel a fouillé les lieux, affirmant que ces informations faisaient partie de l'enquête interne.

Un état de santé mentale fragile après cette épreuve

Paige Lennox, présidente-directrice générale de Canadian Health Advocates Inc., qui est infirmière autorisée depuis 28 ans, explique qu'elle aurait contacté la police si quelqu'un avait disparu alors qu'il recevait des soins dans son unité.

Cela me surprend un peu que l'Hôpital n'ait pas joué un rôle plus actif dans sa recherche , a réagi celle dont l'entreprise aide les gens à naviguer dans le système de santé.

Elle trouve la situation préoccupante , car il est particulièrement important pour le personnel de suivre les patients vulnérables, tels que ceux admis dans un service de santé mentale.

Mme Hajjar explique que sa mère a été admise à l'Hôpital le 21 mai et n’en est jamais sortie. Elle précise avoir parlé aux responsables de l’Hôpital Montfort depuis l’incident et dit croire que l'Hôpital prend la question au sérieux.

L'incident a eu un impact important sur sa mère, poursuit-elle.

Cela a rendu son état de santé mentale beaucoup plus fragile , a-t-elle déclaré. C’est juste pire, en fait.