Augmentation de 62 cents du prix de l’essence dans le centre du Labrador

Le gel est en place depuis la fin novembre, alors que le litre d'essence régulière coûtait 1,54 $. Depuis, les prix ont augmenté de façon radicale en raison de la guerre en Ukraine.

Jeudi les prix ont été ajustés et le litre se vend maintenant à 2,16 $.

Le gel était aussi appliqué au diesel et au mazout qui ont augmenté respectivement de 54 et 47 cents le litre. Le prix maximum pour le diesel dans la région centrale du Labrador est de 2,17 $ le litre et celui du mazout à 1,64 $.

Le gel des prix demeure en place dans la zone 14 (côte nord du Labrador) jusqu'à ce qu'un réapprovisionnement commence.

Ailleurs dans la province, le prix de l'essence régulière a augmenté de 1,2 cent jeudi matin.