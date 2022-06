Un nouveau festival du film grec prend l’affiche à Vancouver

À l'occasion des festivités du Mois du patrimoine grec en Colombie-Britannique, le Congrès hellénique canadien de la Colombie-Britannique et la Cinémathèque présentent, jusqu’à dimanche, le tout premier Festival du film grec de Vancouver (VGFF).

En inaugurant ce festival, les organisateurs veulent souligner la contribution des réalisateurs d’origine grecque à la culture cinématographique, tout en célébrant la riche histoire du cinéma grec et le talent de ses nouveaux artisans.

Nous voulons faire découvrir la diversité du cinéma grec et faire connaître les nouvelles voix du domaine, dont celles de femmes cinéastes , affirme Harry Killas, cinéaste gréco-canadien, cofondateur et programmateur du festival.

Une programmation en quatre volets

Cet événement de quatre jours propose une programmation unique et variée, mélangeant œuvres classiques et contemporaines. En tout, sept longs-métrages et deux courts-métrages prendront l’affiche.

Ça a été difficile de faire des choix. Il y a tellement de bons films grecs que nous aimerions présenter au public , dit M. Killas.

Chargement de l’image Le film « Zorba le Grec » est présenté en ouverture du VGFF. Photo : Gracieuseté : VGFF

Le festival présenté en quatre volets s'ouvre jeudi soir avec le film culte de 1964 Zorba le grec, du réalisateur Michael Cacoyannis. Ce premier volet du festival intitulé From the Archive propose un regard sur des classiques oubliés.

Les spectateurs pourront également assister à la première canadienne de Oi Apachides Ton Athinon (Les Apaches d'Athenes), un film muet du réalisateur Dimítrios Gaziádis datant de 1930, considéré comme perdu durant des décennies, avant d’être retrouvé en 2016 dans les archives de la Cinémathèque française.

Ce film est un pur bonheur! , affirme Harry Killas. Il a été entièrement restauré de façon digitale, de l’image jusqu’à la trame sonore.

Chargement de l’image « Oi Apachides Ton Athinon » (1930) aborde le thème des inégalités sociales. Photo : Gracieuseté : VGFF

Le volet Celebrating Greek Auteurs and Artists met quant à lui en lumière les histoires d’artistes grecs, devant comme derrière la caméra. Le public aura ainsi la chance de visionner trois films de la cinéaste de renommée internationale Athina Rachel Tsangari; les longs-métrages Attenberg (2010) et Chevalier (2015) et le court-métrage La Capsule (2012).

Le documentaire Maria by Callas du réalisateur Tom Volf fera aussi partie de ce volet et sera présenté par la soprano canadienne Lambroula Pappas. Ce film est constitué de documents d'archives qui permettent vraiment de voir toute la vivacité, la beauté et la grandeur du personnage , explique Harry Killas.

Chargement de l’image « La Capsule » d'Athina Rachel Tsangari fait partie de la programmation du VGFF. Photo : VGFF

Le volet Contemporary Greek Cinema met pour sa part en lumière une sélection d’oeuvres récentes, comme le film Digger (2022) de Georgis Grigorakis, gagnant de 10 prix du cinéma hellénique, dont celui du meilleur film, ainsi que La Distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos, une production gréco-française gagnante de la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes en 2019.

Chargement de l’image Le court-métrage gréco-français « La Distance entre le ciel et nous » est l'un des neuf films présentés lors du premier Festival de cinéma grec de Vancouver. Photo : VGFF

Finalement, le volet Greeks in Diaspora viendra clore le festival dimanche avec la présentation de la comédie autobiographique Greek to Me (2019) d’Harry Killas.

Cette dernière présentation sera suivie d’une période d’échanges et de questions avec le cinéaste et artiste vancouvérois d’origine grecque et cofondateur du festival, Christos Dikeakos.

Une nouvelle façon de célébrer la culture grecque

Avec la mise sur pied de ce festival, les organisateurs espèrent offrir un nouveau lieu de rencontre pour la communauté grecque de Vancouver et tous les amoureux des arts et de la culture.

Nous voulons contribuer à étendre les célébrations du Mois du patrimoine grec au-delà des festivités que les gens connaissent déjà, en offrant un nouvel événement pour les cinéphiles, et peut-être même intégrer d’autres formes d’art éventuellement.

Harry Killas invite les gens de tous horizons à se présenter au festival afin de découvrir et célébrer la culture hellénique.

Nous espérons que les gens viendront en grand nombre, et que l’événement deviendra un rendez-vous annuel.

Le premier Festival du film grec de Vancouver se déroule du 16 au 19 juin 2022, à la Cinémathèque.

Les festivités du Mois du patrimoine grec prendront quant à elles fin le 26 juin avec la grande célébration annuelle de la culture grecque sur Broadway, Greek Day on Broadway, de retour en présence après une pause de deux ans en raison de la pandémie.