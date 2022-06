Le cinéma montréalais Beaubien dira bientôt au revoir à son directeur Mario Fortin 

Mario Fortin a été l’âme du développement de nos cinémas, se préoccupant autant de la diffusion de films de qualité que de l’éducation du jeune public, en passant par la qualité de l’expérience en salle sans oublier le développement du quartier et l’intégration de pratiques écoresponsables. Tout un legs que nous nous assurerons de poursuivre! , a indiqué le conseil d’administration, dans un communiqué.

Promouvoir le cinéma québécois et de qualité

Mario Fortin, qui œuvre en faveur du cinéma québécois depuis 50 ans et qui a gagné le prix Jutra du meilleur exploitant de salle du Québec en 2004, se réjouit d’avoir contribué à permettre aux cinéphiles de voir des films parfois délaissés par des cinémas préférant projeter de grosses productions américaines.

« Aller chercher des films qui ne sont pas présentés ailleurs et voir les gens nous faire confiance et sortir du film en disant : j’ai découvert un bon film grâce à vous, ça fait plaisir! » — Une citation de Mario Fortin

Le renouveau de ce cinéma situé dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie a contribué à la revitalisation du quartier qui l’entoure, à deux pas du parc Molson. Il y a 20 ans, il n’y avait pas autant de commerces, et ce sont des commerces qui vont bien , se félicite le gestionnaire culturel.

Un rôle également éducatif

Les cinémas Beaubien, du Parc et du Musée sont tous des OBNL et sont gérés selon des principes d’économie sociale auxquels Mario Fortin tient. Depuis 20 ans, on a les matinées pour enfants avec admission gratuite. Si on est capables de se payer ça, c’est grâce à notre manière de fonctionner, de réinvestir les profits dans l’entreprise , explique-t-il.

Des matinées qui ont permis de former la relève cinéphile et de transmettre l’amour du cinéma à d’autres générations. Aujourd’hui, il y a de jeunes parents qui viennent au cinéma avec leurs enfants et qui venaient aux matinées quand ils avaient l’âge de leur enfant , précise-t-il.

Chargement de l’image Mario Fortin en 2016 Photo : Radio-Canada

L’avenir est assuré

Cela fait cinq ans que Mario Fortin a décidé de passer le flambeau. Il a donc eu le temps de préparer la transition à venir.

On a fait tout ce qu’il fallait : planification stratégique, description des tâches, réécriture de la mission… Et on a construit un plan dans lequel il nous reste quelques cases à combler. Après, je vais partir la tête libérée.

Ce texte a notamment été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.