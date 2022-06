Un programme de fidélisation et de sensibilisation pour la boulangerie Merci la mie

La certification biologique émise par Québec Vrai lui a permis de tirer son épingle du jeu, étant la première et toujours seule boulangerie au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l’obtenir.

La coopérative de solidarité établie sur la rue Collard a lancé mercredi un programme de fidélisation des clients. Celui-ci propose notamment de les informer, via une infolettre, sur leur consommation responsable.

La boulangerie artisanale estime avoir permis jusqu’à la transformation de 10 tonnes de farine biologique, dont une partie produite par des agriculteurs locaux.

Ce qui nous tient c’est d’avoir l’impression de faire la différence, l’impression de se lever le matin et qu’à la fin de la journée d’avoir fait quelque chose de plus grand que soi et ça on le trouve à la coopérative. L’objectif ce n’est pas juste le rendement et la rentabilité puis le développement des affaires, on place les choses pour la suite , a expliqué Vicky Potvin présidente du conseil d'administration de la boulangerie Merci la mie.

Les membres du conseil d'administration de l’entreprise d’économie sociale veulent perpétuer la mission environnementale et élargir leur réseau de membres.

On vise pour avoir un confort à peu près 300 000 $ de chiffre d’affaires , a ciblé Réjean Potvin, un membre du C.A de la coopérative. Selon lui, la clientèle d’affaires répond bien également.

Avec les informations de Julianne Gagnon