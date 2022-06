Au Yukon, Teslin fait face à la montée des eaux

Au Yukon, les habitants de la petite collectivité de Teslin ont rempli et distribué 18 000 sacs de sable en deux jours pour répondre à la montée des eaux du lac éponyme.

Le niveau de l'eau ne cesse de monter près du pont de la Baie Nisutlin à Teslin. Sur la rive, le maire de Teslin, Gord Curran, s'interroge : Où va-t-il s’arrêter?

Il se dit satisfait des mesures prises et du travail effectué, mais concède qu'il est malgré tout un peu inquiet . Il espère que l'avis d'évacuation ne se transformera pas en ordre.

Près de 70 personnes sur les 240 habitants de Teslin se sont portées volontaires pour remplir des sacs de sable. En deux jours, selon Alex Oakley, Naa Shàade Háni (chef adjoint) du Conseil des Tlingits de Teslin, près de 18 000 sacs ont ainsi été remplis et installés. Un travail qui s’est poursuivi mercredi, alors que la communauté fait toujours l’objet d’un avis d'inondation.

On a besoin de ces sacs de sable dans certaines zones prioritaires , explique-t-il, plusieurs propriétés sur les rives du lac risquent d'être inondées. Alex Oakley affirme qu'il n'avait jamais vu le niveau de l'eau du lac aussi haut et qu'il a entendu la même chose de la part de personnes qui vivent dans la communauté depuis plus longtemps que lui.

Chargement de l’image Près de 70 habitants de Teslin ont aidé à remplir des sacs de sable. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Le gouvernement du Yukon a émis l'avertissement d'inondation lundi, après que le niveau d'eau du lac Teslin ait augmenté de plus de 20 centimètres en 24 heures. Selon les prévisions, celui-ci devrait continuer de monter au cours des cinq prochains jours.

Peu ou pas de pluie ce serait vraiment, vraiment bon pour nous la semaine prochaine. Cela nous donnerait une bonne chance de poursuivre le travail avec les sacs de sable , espère Alex Oakley.

Avec les informations de Mike Rudyk et Elyn Jones.