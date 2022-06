Sensibiliser pour dénoncer toutes les formes de maltraitance envers une personne aînée

Pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, qui a lieu le 15 juin, des parties prenantes de la Côte-Nord ont profité de l’occasion pour tenir des activités et sensibiliser la population à la maltraitance des personnes âgées.

La Table de concertation des aînés de la Côte-Nord a tenu à souligner son appui au plan d’action du gouvernement du Québec pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, présenté le 12 juin par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Ce plan d'action contient 56 mesures qui portent sur la sensibilisation, mais aussi sur la spécialisation de la reconnaissance et de la lutte contre la maltraitance des aînés.

La Table de concertation des aînés de la Côte-Nord estime que ce plan est un pas dans la bonne direction, comme l’explique sa présidente, Micheline Anctil.

Chargement de l’image Micheline Anctil est également mairesse de Forestville. Photo : Radio-Canada

Premièrement, avoir un plan d’action, au niveau national, ça fait en sorte qu’on parle tous d’une même voix. Ça vient concerter, je dirais, les actions de chacun. Parce que vous savez, c’est une responsabilité collective. Chacun, on doit se sentir concerné par le plan d’action et poser des gestes si on est dans ces situations-là , souligne Micheline Anctil.

Le plan de Québec prévoit notamment la mise en œuvre d'un soutien de proximité à l'intention du personnel des CHSLD afin qu'il puisse détecter et signaler des situations de maltraitance de personnes hébergées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) a organisé des activités spéciales pour souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Par exemple, des activités de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées ont été organisées dans des CHSLD, des ressources intermédiaires et dans des résidences privées de la Côte-Nord.

Des actions de bientraitance se sont aussi déroulées mercredi, comme l’explique France Landry, travailleuse sociale en Minganie pour le CISSS de la Côte-Nord.

Nous, on s’est adressé à la clientèle, soit à domicile ou en CHSLD, pour profiter de la journée pour être bienveillant envers eux, prendre du temps avec eux, les écouter, les amener à l’extérieur. C’était agréable de les voir sourire et de les voir à l’extérieur. Puis, on leur a fait faire un gâteau pour se sucrer le bec sur l’heure du dîner , se réjouit-elle.

Chargement de l’image Des actions de bientraitance se sont aussi déroulées lors de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. (Archives) Photo : Radio-Canada

De son côté, le coordonnateur de la Table de concertation des aînés de la Côte-Nord, Jude Brousseau, rappelle que la maltraitance chez les aînés est un phénomène bien réel dans la région.

La maltraitance envers les aînés, c’est vraiment quelque chose qui existe. Malheureusement, c’est un grand fléau. Toutes les mesures directes ou indirectes pour faire en sorte qu’elle puisse s’arrêter sont encouragées , fait valoir Jude Brousseau.

Il rappelle que la ligne Aide Abus Aînés  (Nouvelle fenêtre) , un service d’écoute et de référence spécialisé en matière de maltraitance des personnes aînées, peut être utilisée tous les jours de 8h à 20h.