L’ambassade saoudienne à Washington a une nouvelle adresse : « rue Jamal Khashoggi »

La mairie de la capitale des États-Unis a dévoilé le panneau Jamal Khashoggi Way , en hommage au dissident tué dans le consulat de son pays à Istanbul, en 2018.

Hasard du calendrier, la cérémonie a eu lieu au lendemain de l'annonce du voyage du président américain en Arabie saoudite mi-juillet, au cours duquel il doit rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane, pourtant accusé par le renseignement américain d'avoir validé l'assassinat du chroniqueur du Washington Post.

La nouvelle rue servira de rappel constant et de mémorial pour que le souvenir de Jamal Khashoggi ne puisse jamais être étouffé , a dit Phil Mendelson, président du conseil municipal, qui avait voté à l'unanimité en faveur du nouveau nom.

La militante yéménite Tawakkol Karman, Prix Nobel de la paix en 2011, a estimé lors de la cérémonie que la future visite présidentielle signifiait que Biden a abandonné son engagement à défendre les droits de la personne à travers le monde .

Capitulation éhontée

Sarah Leah Whitson, de l'organisation de défense des droits de la personne Democracy for the Arab World Now, fondée par Jamal Khashoggi, a, elle, dénoncé une capitulation éhontée de la part du dirigeant démocrate.

Chargement de l’image Jamal Khashoggi a d’abord été un proche collaborateur de la famille royale et des services de renseignement avant de devenir un critique de la politique autoritaire du prince Mohammed ben Salmane, surnommé MBS. Photo : Associated Press / Hasan Jamali

Nous voulons rappeler aux gens qui se cachent derrière ces portes que chaque jour, chaque heure, chaque minute, ceci sera dorénavant la rue Jamal Khashoggi , a-t-elle lancé en désignant l'ambassade face à elle. Nous les tiendrons pour responsables de l'assassinat de notre ami [...] qui a osé défier la tyrannie de Mohammed ben Salmane .

Joe Biden avait estimé avant son élection à la Maison-Blanche que l'Arabie saoudite devait être traitée en État paria , et promis, lors de son arrivée au pouvoir, un recalibrage des relations avec ce partenaire stratégique de l'Amérique, choyé comme rarement par son prédécesseur républicain Donald Trump. Il avait alors fait savoir qu'il refusait d'échanger directement avec le prince MBS , jusqu'au revirement annoncé mardi.

La ville de Washington n'en est pas à son premier coup d'éclat symbolique.

L'ambassade de Russie se trouve ainsi sur la Boris Nemtsov Plaza , du nom de l'homme politique réformiste tué près du Kremlin en 2015.

Les velléités de renommer la rue de l'ambassade de Chine en hommage au dissident chinois Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix en 2010, mort en détention, ont en revanche buté sur l'intense opposition de Pékin.