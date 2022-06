Jay Du Temple en vedette d’un Zoofest célébrant la diversité

Jay Du Temple, Martin Perizzolo ou Matthieu Pepper font partie des plus de 250 artistes qui se produiront en juillet lors du 13 e Zoofest. Isabelle Desmarais, la nouvelle directrice générale de ce festival montréalais d’humour émergent, a concocté une programmation qui mêle jeunes voix ayant notamment fait leurs preuves sur Internet et humoristes plus établis.

Quelque 150 spectacles répartis en une dizaine de catégories seront présentés dans plusieurs salles du Quartier des spectacles du 14 au 28 juillet. Une trentaine d’humoristes fouleront la scène en solo, dont Jay Du Temple, qui offrira cinq représentations de son deuxième spectacle, qui se veut intime et personnel.

Matthieu Pepper, présentement en rodage pour son spectacle solo, partagera le fruit de son travail, qu’il décrit comme un mélange de poésie, de hip-hop, de nourriture indienne et d'acériculture.

Quant à Martin Perizzolo, il donnera dans l’humour autodérisoire et engagé avec Perizz.

Chargement de l’image Martin Perizzolo Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Parmi les autres artistes qui se produiront en solo, mentionnons David Beaucage, Garihanna Jean-Louis, Mona De Grenoble, P-O Forget, Suzie Bouchard et Thomas Levac.

Le public de Zoofest verra double – et dans certains cas quadruple – à l’occasion des 30/30 , un concept phare du festival dans lequel deux – ou quatre – humoristes se partageront la scène à tour de rôle lors d’un marathon d’une heure.

À noter dans cette catégorie les duos Jean-Michel Elie et Erika Suarez, alias Le beau et la bête, qui coaniment le balado Dérapages contrôlés, ainsi que Val Belzil et Rachelle Elie. Cette dernière, une habituée du festival Ottawa Fringe, abordera des sujets comme le sexe, la drogue et les ados.

Un tremplin vers le grand public

On se considère comme un festival qui se veut intermédiaire , explique Isabelle Desmarais, directrice générale de Zoofest et d’OFF-JFL. Elle dit admirer la capacité des humoristes en émergence à développer leur marque en portant plusieurs chapeaux : réalisation, écriture, montage, stratégie marketing…

Elle espère que Zoofest peut leur fournir le coup de pouce décisif qui leur permettra de s’épanouir pleinement. On est la trampoline avant qu’ils atterrissent dans vos écrans, dans vos radios; ils sont prêts , ajoute-t-elle.

Ce rôle de courroie de transmission dont se prévaut Zoofest se constate par exemple avec la formule TikTok Stand Up, de retour pour une deuxième année d’affilée et animée de nouveau par Mégan Brouillard. Des personnalités de la fameuse application prisée par les jeunes monteront sur scène pour la première fois, accompagnées d’humoristes qui utilisent TikTok pour promouvoir leur carrière.

Zoofest a toujours été le festival des futures stars de l’humour, et à petit prix, affirme Isabelle Desmarais. Donc notre but c'est l'accessibilité, mais c'est aussi de pouvoir dire : "S'il y a une liste qui existe, et que c'est drôle, on l'a dénichée et on vous la présente." On est des prospecteurs d'or.

Universalisme et représentativité

En tant que première femme directrice d’un grand festival culturel au Québec, Isabelle Desmarais, qui a grandi dans une famille rwando-québécoise, dit avoir élaboré une programmation qui lui ressemble.

L'humour et le rire sont universels, dit-elle. Notre but, c'était de pouvoir dire : "Est-ce qu’en ce moment l'arc-en-ciel de l'humour est représenté, que ce soit dans la diversité sexuelle ou dans la diversité culturelle?"

Isabelle Desmarais cite à titre d’exemple la pièce Afrodisiaque, de Maryline Chery et Don Paco Master of Keys, qui parle de la condition d'être une jeune femme noire qui déménage soudainement dans la campagne lavalloise .

Cette œuvre présentée les 18 et 24 juillet au Monument-National est un solo théâtral qui pose une réflexion sur la texture des cheveux des femmes noires, et sur la manière dont elles sont perçues et traitées dans la société contemporaine.

Afrodisiaque est inclus dans le volet Place au théâtre, qui compte également Knoxville, Tennessee, l’histoire de trois fils d’un magnat américain du blé signée par le collectif Pea Soup, et Pied de Nez, une création de Mathieu Quesnel s’inspirant du procédé dramaturgique qui anime la pièce Cher Tchekhov, de Michel Tremblay.

Une équipe féminine

Isabelle Desmarais se sent particulièrement fière d’avoir assemblé une équipe 100 % féminine pour organiser et diriger le 13e Zoofest. Le festival s'enorgueillit d’ailleurs d’une programmation donnant beaucoup de latitude à de nombreux artistes de la diversité sexuelle, de genre ou corporelle.

Avec BITCHfest, la drag queen Mona de Grenoble animera un bien-cuit visant l’invitée d’honneur Christine Morency, récemment la vedette du documentaire J't'aime gros, qui parle de grossophobie.

Les drags kings Rock Bière et RV Métal, eux aussi les vedettes d’un documentaire sorti l’an dernier, célébreront le féminisme queer à l’occasion d’un spectacle qu’on nous promet chaotique.

Enfin, le Womansplaining Show fera son retour au festival lors de trois représentations exclusivement féminines animées par Noémie Leduc Roy et Anne-Sarah Charbonneau. Ces dernières décrivent leur concept comme un show de Jean-Marc Parent s'il pouvait expliquer la première fois qu'il a mis une DivaCup .

La programmation complète est disponible sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.