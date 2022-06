Québec bonifie les horaires des ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue

Selon le plan annoncé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, les horaires de faction des ambulanciers seront modifiés d’ici mars 2023.

Amos obtient la meilleure nouvelle avec une injection de 1 M$ pour convertir 13 140 heures par année en mode horaire, ce qui devrait assurer la présence en tout temps d’une ou deux équipes dans leur ambulance.

Pour Malartic, Senneterre, Ville-Marie et Témiscaming, Québec opte pour une formule hybride, le Core-Flex, qui permettra désormais d’avoir deux quarts de travail de huit heures par jour assurés par des ambulanciers dans leur véhicule. Une période de huit heures en horaire de faction demeure.

Même si l’annonce ne remplit pas à 100% ses demandes, le maire de Malartic, Martin Ferron, estime qu’il s’agit d’un pas en avant important.

On ne peut pas ne pas être contents quand il y a des avancées, lance-t-il. C’est quand même un investissement majeur. On fait un pas pour combler un jour notre desserte avec des ambulanciers prêts à répondre 24 heures sur 24, comme c’est le cas presque partout au Québec. On n’a pas 100% de ce qu’on voulait et on va continuer à travailler pour convertir toutes ces heures à temps plein.

Une décision à analyser

La compagnie Dessercom prendra pour sa part le temps d’analyser l’annonce du ministre Dubé et ses impacts sur ses besoins de main-d'œuvre.

« On fait des représentations pour la fin des horaires de faction depuis des années. On se réjouit de voir qu’on nous écoute finalement et qu’on avait raison dans nos calculs avec le ministère. » — Une citation de Francis Brisebois, coordonnateur aux communications et relations gouvernementales pour Dessercom

« On a gagné pour l’ensemble des paramédics et l’ensemble de la population. Il s’agit maintenant de voir si ces horaires Core-Flex vont convenir vraiment aux services à la population. On va en faire l’analyse et se prononcer en temps et lieu », mentionne-t-il.