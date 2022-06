Réserve urbaine Naawi-Oodena à Winnipeg : possible début des travaux cet été

Le comité exécutif de la Ville de Winnipeg a unanimement approuvé, mercredi, l'accord fiscal entre les nations du Traité no 1 et l’administration au sujet de la viabilisation de la plus grande réserve urbaine autochtone du Canada, Naawi-Oodena. Cette avancée préfigure un possible début des travaux cet été, si tout se passe bien.