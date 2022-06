L’urgence de Témiscaming-Kipawa fermée le soir et la nuit tout l’été

En cas d’urgence entre 19h30 et 7h30, il sera nécessaire de se rendre à l'hôpital de Ville-Marie, ou encore à North Bay, en Ontario, pour les citoyens de Témiscaming-Kipawa.

La réduction des heures d’activité du centre multiservices de santé de Témiscaming-Kipawa sera en vigueur jusqu’au 12 septembre, selon les prévisions du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

« La population double ici l’été. Avec les touristes, les pêcheurs, il y a tellement de monde qui vient ici. Là, on va manquer de services. » — Une citation de Norman Young, maire de Kipawa

La présence de l’usine de l’entreprise forestière Rayonier Advanced Materials, qui opère jour et nuit, inquiète la population. Par exemple, un accident de travail majeur qui surviendrait à l’usine employant plus de 800 personnes forcerait la personne blessée à parcourir de 60 à 80 km jusqu’au service d’urgence le plus proche.

C’est vraiment dommage, parce qu’on a besoin de notre hôpital. On en a besoin parce que lorsque les ambulances viennent chercher les patients et qu’on est obligés de les envoyer à une heure de route d’ici, on ne sait pas s’ils vont se rendre à l’autre hôpital vivants ou pas , raconte une citoyenne rencontrée sur place.

La mesure s’inscrit dans une longue liste de ruptures de services annoncée par le CISSS-AT, mardi, aux employés de l’organisation. Le CISSS-AT réagira officiellement jeudi après-midi lors d’une conférence de presse. D’autres annonces de ruptures de services pourraient suivre.