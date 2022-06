L’ADN de l’accusé du meurtre de Lise Danais retrouvé sur le corps de la victime

Le chromosome Y de l’accusé, soit une partie de l’ADN qui détermine si une personne est de sexe masculin, a été détecté sous les ongles et sur les mains de Lise Danais, décédée le 26 mars 2019 .

Une spécialiste de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est allée l’expliquer au jury, mercredi.

Selon l’experte en comparaison d’ ADN de la GRC , Vashni Skipper, le chromosome retrouvé sur la victime pourrait aussi appartenir à un homme ayant un lien de parenté avec l’accusé.

Des cheveux châtains, de 2,5 à 13,5 cm ont aussi été retrouvés dans les mains de Mme Danais, mais aucun ADN n'a pu être déterminé.

La présence d’ ADN mâle confirmée

Des données génétiques d’une autre personne de sexe masculin ont été repérées sur le corps de Lise Danais, mais n’ont pu être analysées, en raison de leur trop faible quantité.

L’experte croit par contre qu’il est possible qu’elles appartiennent à un des premiers répondants ayant procédé à des soins sur Mme Danais.

Lors du contre-interrogatoire de Mme Skipper, la défense a fait ressortir que Lise Danais avait les ongles longs et que de l’ ADN ne lui appartenant pas pouvait plus facilement s’y déposer.

Les quantités d’ ADN sont réduites de manière importante durant les heures qui suivent le dépôt , a toutefois précisé la spécialiste.

Mardi, la défense avait aussi laissé entendre qu'il était possible que du matériel génétique de l'adolescent se retrouve dans la résidence de Mme Danais, puisqu'ils se connaissaient, ce qu'a confirmé la témoin et spécialiste en biologie médico-légale de la GRC , Louise Cloutier.

Du sang sur la veste de l’accusé

Lors de la présentation d’autres preuves d’ ADN par Mme Cloutier, le jury a aussi appris que le sang détecté sur la veste et le gant que portait l'adolescent, le jour du meurtre, correspondait au sien, et non à celui de la victime.

L’experte a expliqué avoir également détecté une partie de l' ADN de l'accusé sur un contenant d'eau de Javel, qui avait aussi une trace du sang de Lise Danais.

Lors du procès, plusieurs témoins qui sont allés sur les lieux du crime ont remarqué une forte odeur d’eau de Javel qui émanait de la chambre de la victime.

En contre-interrogatoire, la défense a laissé entendre qu'il était possible que du matériel génétique de l'adolescent se retrouve dans la résidence de Mme Danais, puisqu'ils se connaissaient, ce qu'a confirmé la spécialiste.

La spécialiste a aussi noté la présence d' ADN mâle sur le corps de la victime, mais n'a pas pu l'associer en raison d'un trop petit échantillon.

Dans ce procès, l’accusé ne peut pas être nommé en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Par ailleurs, Radio-Canada ne révèle pas certains détails de l’affaire afin de ne pas identifier cette personne mineure.