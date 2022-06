Le syndicat des Métallos réagit à la levée de la vaccination obligatoire dans les avions

La levée de l’obligation d'être vacciné contre la COVID-19 pour les voyages en avion et en train est saluée par le syndicat des Métallos. Le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, a confirmé mardi la fin de cette mesure sanitaire dès le 20 juin prochain.

Le syndicat des Métallos indique que quatre travailleurs de la minière IOC ont été congédiés et d'autres placés en congé sans solde, car ils refusaient de se faire vacciner.

D'autres travailleurs en navettage dans la région de Fermont doivent conduire plus d'une dizaine d'heures vers leur lieu de travail puisqu'ils ne peuvent pas monter dans l'avion.

Le coordonnateur régional pour le syndicat des Métallos pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Nicolas Lapierre, explique que cette mesure a des impacts directs sur les travailleurs non vaccinés.

Ça a des conséquences graves, ça a des conséquences sur les familles, sur le temps qu’on passe avec la famille. Et toute la question de la fatigue aussi, nos travailleurs qui finissent de nuit et qui doivent prendre la route , explique Nicolas Lapierre.

Chargement de l’image Nicolas Lapierre est coordonnateur au Syndicat des Métallos. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Nicolas Lapierre souhaite maintenant que les employeurs apportent des modifications à compter de la levée de l’obligation vaccinale lundi prochain.

« On appelle les employeurs à rappeler leurs travailleurs qui sont soit sans solde, soit congédiés évidemment pour que tout ça soit derrière nous. » — Une citation de Nicolas Lapierre, coordonnateur régional pour le syndicat des Métallos

Le syndicat des Métallos conteste d'ailleurs toujours la validité de l'obligation vaccinale dans les transports devant les tribunaux.

On est présentement devant la Cour supérieure à Montréal depuis lundi jusqu'à vendredi cette semaine. On n’avait pas vu venir l'annonce gouvernementale. Nous, ça fait depuis décembre 2021 qu'on prépare ce recours-là. Il est trop tôt pour dire comment on va réagir, comment les décideurs vont réagir par rapport à ça , mentionne-t-il en entrevue.

Depuis le 30 octobre 2021, les employés de l’entreprise IOC qui empruntent un lien ferroviaire ou aérien dans le cadre de leur travail doivent obligatoirement se faire vacciner contre la COVID-19.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton.