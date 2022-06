Barge échouée à Vancouver : qu’advient-il du démantèlement?

Sept mois après qu'une barge se soit échouée sur les berges du Seawall de Vancouver, son démantèlement se fait toujours attendre. Un député provincial déplore de voir les autorités municipales et fédérales se renvoyer la balle en parlant d'un processus plus compliqué qu’il n’y paraît.

Le 15 novembre 2021, les intempéries qui ont balayé le sud de la Colombie-Britannique ont poussé à la dérive une barge, qui est rapidement devenue une attraction touristique locale sur la baie English, où elle s'est retrouvée bloquée. Son démantèlement a été annoncé en février, mais, depuis, elle n’a toujours pas bougé.

Cette absence de mouvement fait réagir le vice-président de l'Assemblée législative et député de la circonscription de Vancouver-West End, où se trouve la barge, Spencer Chandra Herbert.

« C’était drôle au début, mais maintenant c’est irritant et embarrassant, honnêtement. » — Une citation de Spencer Chandra Herbert, député néo-démocrate de la circonscription de Vancouver-West End

Si des résidents se sont précipités pour prendre des égoportraits ou faire leur demande en mariage devant l'attraction, c’est parce qu’ils pensaient qu’elle allait rapidement être enlevée, soutient Spencer Chandra Herbert.

Les gens en ont profité. Maintenant, j’ai envie de dire : "attendez une minute, pourquoi elle est encore ici?"

Chargement de l’image Des manifestants ont déjà commencé à afficher leur impatience sur le flanc de la barge. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Cela n'a pas de sens, selon moi, que l'on ait une agence fédérale chargée de s’assurer que ces choses sont nettoyées et qu'on ne puisse pas demander au propriétaire de s’en occuper , dit-il.

Ça ne m'inspire pas tant confiance en ce qu’il se serait passé s’il s’agissait d’une fuite de pétrole majeure , ajoute Spencer Chandra Herbert.

À qui la responsabilité?

Spencer Chandra Herbert affirme avoir les mains liées, car le démantèlement de la barge ne tombe pas dans le champ de compétence de la province. Il exhorte la Ville de Vancouver et Ottawa à agir plus rapidement.

Je pense que si on demandait au propriétaire de payer un loyer pour stationner sur notre plage publique, ils régleraient le problème rapidement [...] Pourquoi cette compagnie ne retire pas cette barge et le gouvernement fédéral n’aide pas? questionne Spencer Chandra Herbert.

Ces délais de démantèlement sont regrettables, mais ils ne sont pas surprenants pour autant, affirme Marc Isaacs, un avocat spécialisé en droit maritime de Toronto.

Il estime qu'il s'agit d'un processus de longue haleine, qui doit être planifié et approuvé à différents niveaux, notamment par Transports Canada, la Ville de Vancouver et des groupes autochtones préoccupés par les conséquences environnementales du projet.

Ce qu’on veut éviter, c’est de créer un désastre encore plus important , affirme Marc Isaacs, en citant de possibles fuites de pétrole ou la perte de morceaux de la barge dans False Creek.

Chargement de l’image Une barge s'est échouée en novembre sur la plage Sunset, à Vancouver. Photo : Fournie par Caroline Gauthier

Dans une déclaration, Transports Canada affirme que le propriétaire a entamé des démarches pour mettre en œuvre le démantèlement, mais soutient que le processus est plus compliqué et prendra plus de temps que prévu .

L'agence fédérale ajoute que le propriétaire de la barge, Sentry Marine Towing, n’a pas reçu de contravention après l'échouement, car l’incident ne viole aucunement la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.