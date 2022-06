Régis Labeaume immortalisé dans un portrait

Régis Labeaume fait maintenant partie de la légende. Son portrait a été installé il y a quelques jours aux côtés de ceux d'Andrée P Boucher, de Jean-Paul L'Allier et d'autres maires avant eux.

Chargement de l’image Le portrait de Régis Labeaume est maintenant installé à l'hôtel de ville de Québec aux côtés de celui de la mairesse Andrée P Boucher Photo : Radio-Canada

Un tableau qui a ceci de particulier : il y a deux portraits. C'est le choix de l'artiste Denis Jacques, artiste-peintre de Québec.

« Pour le portrait de M. Labeaume, c'est arrivé assez tôt, je me suis dit, je n'arrivais pas à trouver une pause qui le décrive bien. » — Une citation de Denis Jacques, portraitiste

Le portraitiste a croisé le maire Labeaume à deux reprises, l'automne dernier, avant la fin de son mandat. Deux sessions qui se sont déroulées à la vitesse de l'éclair.

Chargement de l’image Le maire de Québec Régis Labeaume en séance photo avec le portraitiste Denis Jacques Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a pu être présente lors de la prise de photos dans l'atelier du peintre. La session aura duré moins de 15 minutes. Le modèle était distrait, impatient et rieur.

Et que je ne serais pas modèle! , s'esclaffe Régis Labeaume en pleine séance alors que le portraitiste lui demande de faire la pause.

Chargement de l’image Le maire de Québec, Régis Labeaume, lors d'une séance photo avec le portraitiste Denis Jacques. Photo : Radio-Canada

Fermez votre bouche , lui demande poliment Denis Jacques. C'est bien la première fois qu'on me demande ça en 14 ans! , réplique le maire qui se tord de rire.

Cette séance n'aura pas permis d'aller chercher le cliché espéré. L'artiste va plutôt utiliser d'autres photos prises dans le bureau du maire, quelques jours auparavant. J'ai essayé d'aller chercher un côté très sérieux et un côté très bonasse. On ne peut pas résumer cela en une seule expression.

Deux photos de profil sur lesquelles le maire ne regarde pas l'objectif. Il ne dégage pas la même chose de face comme de profil , estime l'artiste qui s'est dit inspiré par son modèle .

Avant de partir de son atelier, le maire Labeaume lui donne carte blanche. Il m'a dit : faites donc ce que vous voulez. Je crois que c'est la meilleure approche avec un artiste.

Il n'aura finalement qu'une seule exigence : bien qu'il a posé sans cravate, il souhaitait en avoir une sur le tableau.

Tout en couleurs

Le tableau a été accroché dans une section de l'hôtel de ville qui n'est pas accessible au public, près du bureau du maire. Le portrait de Régis Labeaume tranche avec les autres. Il est tout en couleurs alors que les maires avant lui sont plus austères et peints avec des couleurs plus sombres dans un style plus traditionnel.

Chargement de l’image Le portraitiste, Denis Jacques, réalise le portrait du maire Labeaume dans son atelier Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Denis Jacques n'avait pas envie de faire un travail ordinaire avec un personnage aussi marquant. Il a du caractère, c'est très intéressant. C'est pas tellement dans sa physionomie, c'est dans ce qu'il dégage.

Artiste en résidence

Ce n'est pas la première fois que Denis Jacques réalise le portrait d'un maire de la Ville de Québec. Quelques mois après la mort inattendue de la mairesse, Andrée P Boucher, on lui a confié la tâche de l'immortaliser. Il a dû s'inspirer d'une photo. Pour un artiste, c'est une catastrophe .

Chargement de l’image Le portrait de la mairesse Andrée P Boucher accroché sur les murs à l'hôtel de ville de Québec est l'oeuvre de Denis Jacques Photo : Radio-Canada

Heureusement, raconte-t-il, il a pu s'inspirer d'une photo de Mme Boucher réalisée par l'artiste de Québec, d'origine autrichienne, Eugen Kedl. Je l'ai un peu adaptée à ma manière .

Il aurait aussi aimé faire le portrait de Jean-Paul L'Allier. Le peintre habite dans un immeuble industriel converti en atelier d'artistes à la fin des années 90. C'était dans son plan de développement du quartier. Depuis 25 ans que je suis ici. À l'époque, il n'avait pas levé la main pour le faire. Il le regrette aujourd'hui.

Galerie des maires

Le nom de Denis Jacques est également associé à un projet du 400e de la Ville de Québec. Pour souligner cet anniversaire, on lui avait confié la tâche de coordonner la réalisation des 36 portraits des maires de la Ville depuis sa fondation.

Chargement de l’image La galerie des maires située au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Québec réunit les portraits des 37 maires de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada

La galerie des maires est maintenant à jour. Régis Labeaume a aussi son portrait avec les autres. Cette fois-ci, le maire de Québec regarde droit devant lui. Cette galerie est située au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Les citoyens peuvent y aller gratuitement.

Chargement de l’image Le portrait du maire Régis Labeaume réalisé par l'artiste Denis Jacques Photo : Radio-Canada

Denis Jacques a aujourd'hui le sentiment du devoir accompli. J'ai fait trois portraits avec trois expressions différentes. J'ai fait le tour du personnage.

Régis Labeaume n'a pas voulu de cérémonie pour dévoiler ses portraits. Il les a vus à distance, il y a quelques mois. C'est moins conventionnel et statique, et pourquoi pas , a-t-il confié à Radio-Canada. Le choix est celui de l'artiste, je n'ai servi que de matière première , a-t-il ajouté.

Les deux tableaux ont été installés en toute discrétion.