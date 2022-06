Une école de Hamilton prend le nom de Kanétskare

Kanétskare Elementary, prononcé Ga-nét-sga-re, est le nouveau nom de l'école anciennement connue sous le nom de Ryerson Elementary. Kanétskare est un mot mohawk qui signifie près de la baie .

En juin 2021, les conseillers du HWDSB ont voté en faveur de la création d'un processus afin de renommer l’école. Les conseillers ont décidé de consulter les communautés autochtones locales.

Le comité qui a pris la décision était composé de divers membres de la communauté, dont des élèves, des employés, des parents, des éducateurs autochtones et des aînés autochtones.

Le point de vue des élèves et des Premières Nations est très important , a déclaré Fallon Noakes, élève de 6e année à l'École élémentaire Kanétskare et membre du comité.

Fallon Noakes a déclaré que cette expérience a vraiment permis à la communauté, aux élèves, aux enseignants et au conseil scolaire de faire partie du processus ensemble.

C'est une chance d'éduquer, de partager notre culture, nos enseignements et notre langue. D'essayer d'aider les gens à comprendre les expériences et les perspectives des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le site Web de l'école reconnaît qu'Egerton Ryerson, l'ancien homonyme de l'école, était l'un des architectes du système de pensionnats pour Autochtones.

En tant qu'équipe scolaire, nous sommes honorés d'avoir participé à un processus plus large, alors que le HWDSB revoit sa politique de dénomination des écoles et s'assure que tous les noms d'école reflètent la mission, la vision et les valeurs du conseil scolaire , a déclaré Gerry Smith, surintendant de la réussite scolaire du HWDSB .